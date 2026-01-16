Сбор за распространение интернет-рекламы принес в госбюджет 7,8 млрд рублей

Сбор за услуги по распространению рекламы в интернете в размере 3% от квартального дохода за первые полгода действия принес федеральному бюджету 7,8 млрд рублей. Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.

Отчисления, введенные с 1 апреля 2025 года поправками в закон «О рекламе», перечислялись по итогам второго и третьего кварталов. В ведомстве уточнили, что собранная сумма составляет 99,2% от общего объема начисленных за этот период обязательных выплат. Расчет основывается на данных, которые рекламные операторы самостоятельно передают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

По мнению опрошенных РБК экспертов, рынок адаптировался к новым условиям. По словам директора по работе с клиентами Digital Twiga Сергея Васильева, влияние сбора оказалось более сдержанным, чем опасались многие участники рынка на старте. Рост цен на рекламный инвентарь в 2025 году продолжился в рамках общего тренда последних лет, отметил он.