Поставки южнокорейских автомобилей в РФ в 2025 году выросли почти в 1,8 раза

Объем экспорта автомобилей из Южной Кореи в Россию в минувшем году вырос по сравнению с предыдущем годом в денежном выражении на 77,2%, до $1,042 млрд, следует из данных Таможенной службы Республики Корея, которые приводит ТАСС.

Значительный рост поставок отмечен в последнем месяце 2025 года — почти на 19% к декабрю предыдущего года, до $25,4 млн. Самый высокий месячный показатель был зафиксирован в сентябре — $149 млн. В октябре машин закуплено на $142 млн, в ноябре — на $107 млн.

В 2023 году показатель импорта достигал $651 млн, в 2022 году — $894 млн, отмечает ТАСС. В 2021 году импорт автомобилей оценивался в $2,550 млрд.

Эрнест Филипповский