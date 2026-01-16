Прокуратура проводит проверку из-за нарушений в морге Тулуна

В Тулуне (Иркутская область) прокуратура организовала проверку по заявлению местного жителя о нарушениях в местном морге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По сведениям «Ъ-Сибирь», проверка организована в патологоанатомическом отделении ОГБУЗ «Тулунская городская больница», где также располагается судебное медицинское отделение Тулуна.

Заявитель указал, что помещения учреждения находятся в ненормативном состоянии из-за большого количества грязи. В зале для вскрытия персонал использует ржавые скальпели, части тел из-за нехватки места хранятся на полу.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова