Банк ВТБ передал властям Петербурга 350 акций «Метростроя Северной столицы»

ВТБ безвозмездно передает Петербургу дополнительные 350 акций «Метростроя Северной столицы», что составляет 14,02% уставного капитала предприятия. Это решение увеличит долю города в стратегически важной строительной компании. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Смольного.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Номинальная стоимость переданного пакета — 35 тысяч рублей. После сделки доля Санкт-Петербурга в организации станет контрольной. Укрепление позиций городских властей в «Метрострое Северной столицы» связано с масштабными планами развития подземки.

До 2030 года в городе планируется ввести в эксплуатацию новые станции, включая «Театральную», «Кудрово» и новый участок Красносельско-Калининской линии.

Андрей Маркелов

