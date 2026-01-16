Свердловчане разместили свыше 25 млрд рублей на инвестиционных счетах

На начало октября 2025 года в Свердловской области число владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 210 тыс. человек, а общий объем активов на этих счетах превысил 25 млрд руб., сообщили в Уральском главном управлении Банка России. За год количество владельцев выросло на 5%, а сумма активов — на 51%, что связано с притоком средств в третьем квартале и положительной переоценкой российских облигаций.

Большинство ИИС в регионе являются брокерскими — их держат 202 тыс. человек, в среднем на каждом счете находится по 120 тыс. руб. Также 8 тыс. жителей Среднего Урала заключили договоры доверительного управления, средняя сумма активов по ним — 160 тыс. руб. В то же время интерес розничных инвесторов к доверительному управлению снижается в целом по стране.

В условиях снижения процентных ставок по депозитам инвесторы переключаются на российские облигации, особенно популярны долгосрочные облигации федерального займа и ценные бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом. При этом спрос на акции уменьшается.

По данным Московской биржи, растет число инвесторов, открывающих более одного ИИС третьего типа. Один человек может иметь до трех таких счетов, что позволяет получить два налоговых вычета — на взнос и на доход. В 2026 году минимальный срок владения счетом составляет пять лет.

Ирина Пичурина