Минпромторг: план развития отрасли редкоземельных металлов в РФ рассчитан до 2030 года

План развития российской отрасли редких и редкоземельных металлов рассчитан на реализацию до 2030 года. Документ, утвержденный в декабре прошлого года, охватывает этапы от добычи и переработки до производства высокотехнологичной продукции.

«Данный план мероприятий был синхронизирован с федеральным проектом "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов" и с приоритетными инвестиционными проектами. Заложенные мероприятия в план и в федеральный проект реализуются со сроком до 2030 года включительно»,— сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли.

Как сообщает агентство, отдельные блоки документа посвящены нормативному регулированию, мерам государственной поддержки, защите внутреннего рынка, а также международному сотрудничеству и привлечению иностранных инвесторов.

Для достижения целей программы будут использованы меры господдержки. Среди них — льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научные исследования и разработки, а также механизмы компенсации производителям, предоставляющим скидки на свою продукцию. Кроме того, Минпромторг не исключает введения дополнительных защитных мер для рынка по мере реализации проекта.