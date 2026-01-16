Нарушение энергоснабжения привело к сбоям на железных дорогах в Токио

Транспортный коллапс с массовыми сбоями в железнодорожном сообщении случился в Токио, сообщает в новостном эфире в пятницу NHK. Движение поездов остановлено на кольцевой линии Яманотэ Japan Rail (JR), из-за которой были вынуждены приостановить движение электричек операторы смежных веток.

В качестве причины названы перебои в электроснабжении кольца из-за неисправности в оборудования. Как сообщается, рядом с рельсами на одной из станций обнаружено возгорание, которое было быстро потушено. Специалисты компании-оператора JR ведут восстановительные работы. Как ожидается, движение может возобновиться около 13:00 по местному времени (7:00 мск).

Яманотэ является самым загруженным железнодорожным узлом в стране с годовым пассажирооборотом свыше 4 млн. Перебои, по свидетельству агентства Kyodo, привели к скоплениям на станциях жителей мегаполиса. Сообщается о семерых пострадавших в давках, им оказана медицинская помощь.

Эрнест Филипповский