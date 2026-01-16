Умер лучший бомбардир в истории футбольной «Сибири» Дмитрий Акимов

Футбольный клуб «Сибирь» сообщил о смерти Дмитрия Акимова. Лучший бомбардир новосибирской команды в ее истории скончался в возрасте 45 лет.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Не стало Дмитрия Акимова… Нашего Акима. Лучшего бомбардира в истории клуба. Человека, который подарил нам сотни моментов счастья. Ему было всего 45. Это огромная потеря для всех нас»,— говорится в сообщении. Причина смерти не указывается.

Уроженец Санкт-Петербурга выступал за новосибирскую команду в 2004—2008 и 2011—2012 годы. Забил за 214 игр 131 мяч. В 2007 году с 34 голами стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона. Дмитрий Акимов завершил карьеру игрока в санкт-петербургском «Динамо» в 2014 году.

Валерий Лавский