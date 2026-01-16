«Википедия» представила самые популярные поисковые запросы в своей истории

Фонд «Викимедиа», некоммерческая организация, развивающая проект «Википедия», составил список самых популярных англоязычных статей, представленных в интернет-энциклопедии. Журнал Popular Science отмечает, что список охватывает статистику с 2008 года, но запросы остаются «наиболее востребованными» за всю историю «Википедии», существующей с 2001 года.

Согласно статистике, чаще всего пользователей интересует список смертей знаменитостей, отсортированный по годам. Соответствующую статью на «Википедии» за всю историю просмотрели более 647 млн раз. На втором и третьем местах, с существенным отрывом, находятся статьи о США и Дональде Трампе — 328 млн и 325 млн просмотров. На четвертом и пятом местах — статьи о королеве Елизавете II и об Индии с 253 млн и 210 млн просмотров, соответственно.

В первой десятке поисковых запросов также статьи о футболисте Криштиану Рональдо, экс-президенте США Бараке Обаме, американском предпринимателе Илоне Маске, Второй мировой войне и Великобритании. Во второй десятке — преимущественно статьи об известных персонах. В список 25 самых популярных также входят статьи о Первой мировой войне, Канаде, премии «Оскар». Замыкает перечень статья о списке самых кассовых фильмов — за всю историю «Википедии» ее просмотрели 133,9 млн раз.

Влад Никифоров