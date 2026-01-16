Чарли Кирку присудят награду на конференции по борьбе с антисемитизмом в Израиле

Правому американскому активисту Чарли Кирку, застреленному в сентябре 2025 года, присудят награду на Международной конференции по борьбе с антисемитизмом в Иерусалиме. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как передает американский телеканал ABC, Чарли Кирк был убежденным сторонником Израиля. После его смерти господин Нетаньяху назвал его «другом страны с сердцем льва и защитником нашей общей иудео-христианской цивилизации».

Правительство Израиля проводит Международную конференцию по борьбе с антисемитизмом во второй раз. По словам властей, мероприятие «посвящено противодействию антисемитизму и отрицанию Холокоста в современном мире».

Чарли Кирк поддерживал Республиканскую партию и Дональда Трампа, а также часто выступал на различных медиаплатформах и проводил лекции и дебаты в колледжах. Он был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта.