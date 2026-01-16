Бизнес-центр загорелся в центре Владивостока

В центре Владивостока загорелся бизнес-центр «Игнат». По информации управления МЧС, из здания самостоятельно до приезда пожарных эвакуировались 57 человек.

Как сообщает Vl.ru, возгорание началось в кафе корейской кухни на первом этаже. Во время пожара часть людей не успела выбраться из здания — они ждали спасателей на балконе 8-го этажа, сообщают очевидцы.

К моменту прибытия пожарных горела кухня ресторана, здание было задымлено. Горение ликвидировали на площади около 30 кв. м.

Бизнес-центр «Игнат» был построен в 2006 году. В нем расположены кафе, а также офисы логистических, страховых и строительных компаний. У здания расположен частный сектор, который попадает под снос в рамках Комплексного развития территорий и который уже неоднократно горел.