Белый дом назвал шуткой слова Трампа об отмене следующих выборов

Президент США Дональд Трамп шутил, когда в интервью Reuters заявил, что в стране не следовало бы проводить предстоящие промежуточные выборы из-за успехов нынешней администрации США, уверила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он говорил, что мы так замечательно работаем, делаем все, чего желают американцы, что, может быть, нам нужно продолжать (оставаться у власти.— “Ъ”). Но он говорил в шутку»,— сказала она.

Журналист уточнил у госпожи Левитт: «Американцы на протяжении поколений боролись и умирали за демократию. Вы хотите сказать, что президенту кажется забавной идея отмены выборов?». На это пресс-секретарь ответила: «Вы были там? Только такой человек, как вы, мог бы отнестись к этому так серьезно» (цитата по Newsweek).

В интервью Дональд Трамп посетовал на историческую тенденцию в США, когда партия действующего президента обычно теряет места в Конгрессе на промежуточных выборах, во время которых заполняются все 435 мест в Палате представителей и 33 или 34 из 100 мест в Сенате. Дональд Трамп похвастался, что за свой второй президентский срок добился таких достижений, что «если подумать, нам даже не нужно было проводить выборы».