«Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» и продлил серию побед

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Лада» (Тольятти) и «Салават Юлаев» (Уфа) завершился со счетом 2:5, победили игроки из Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Родуолд оформил дубль в матче с тольяттинской «Ладой»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Джек Родуолд оформил дубль в матче с тольяттинской «Ладой»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

По итогам первого периода матча в Тольятти счет был 0:3. У гостей отличились Джек Родуолд (в большинстве, ассистенты — Дин Стюарт и Шелдон Ремпал), Владислав Ефремов (с передач Сергея Варлова и Александра Комарова), а также Александр Жаровский (отобрал шайбу у соперника в зоне обороны и вышел один на один с вратарем «Лады»).

За пять минут до конца первого периода команда из Самарской области заменила вратаря: вместо Ивана Бочарова на лед вышел Александр Трушков.

На старте второй трети «Лада» отыграла одну шайбу — на третьей минуте забросил Райли Савчук, ему ассистировали Томаш Юрчо и Никита Михайлов. Менее чем через шесть минут Владислав Ефремов оформляет «дубль» (голевые передачи — у Артема Горшкова и Максима Кузнецова).

В третьем периоде команды вновь обменялись голами: счет 1:5 сделал Джек Родуолд (голевыми пасами вновь отличились Дин Стюарт и Шелдон Ремпал), а второй гол у тольяттинцев забил тот же Райли Савчук (ассистенты — Тайлер Граовац и Артур Тянулин).

Благодаря победе «Салават Юлаев» сравнялся по очкам (по 48 баллов в 46 играх) с челябинским «Трактором», команды делят шестую и седьмую строчки в Восточной конференции КХЛ. «Лада» находится на последнем месте в Западной конференции лиги с 30 очками в 46 матчах.

17 января подопечные Виктора Козлова встретятся в Екатеринбурге с «Автомобилистом», а «Лада» на день позже примет команду «Сочи».

Идэль Гумеров