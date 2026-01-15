Саратовские роддома усилили контроль после смерти младенцев в Кузбасе

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков провел встречу с врачами после трагедии в роддоме №1 Новокузнецка, где погибли девять новорожденных. Об этом он рассказал на брифинге в минздраве 15 января, отвечая на вопросы журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская область находится в режиме повышенной готовности после трагедии в Новокузнецке

Фото: vk.com / guzkpcso Саратовская область находится в режиме повышенной готовности после трагедии в Новокузнецке

Фото: vk.com / guzkpcso

На этой неделе СКР возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью младенцев. В Кемеровской области начата проверка всех роддомов. Главврач отстранен от работы. В Саратовской области работа с перинатальными центрами и роддомами ведется круглосуточно и ежедневно.

Господин Дудаков отметил, что перинатальная служба находится в повышенной готовности. «В связи с резонансной ситуацией, конечно же, были приняты дополнительные меры контроля», — сказал он.

В ходе встречи главные врачи роддомов региона заверили министра, что все процессы находятся под контролем. Все оборудование и персонал функционируют в штатном режиме.

Нина Шевченко