ВС РФ не смягчил приговор пензенцу, осужденному на 14 лет за госизмену

Верховный суд РФ признал законным приговор Игорю Нуждову из Пензенской области. Он осужден на 14 лет колонии строгого режима за передачу информации о российских оборонных предприятиях украинским военным. Об этом сообщает РАПСИ по ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенец пытался передать украинским военным информацию о ВС РФ

Фото: t.me / sovetsudey Пензенец пытался передать украинским военным информацию о ВС РФ

Коллегия по уголовным делам ВС РФ не нашла оснований для смягчения приговора. Сначала Пензенский областной суд квалифицировал действия Нуждова как попытку государственной измены по ст. 275 УК РФ. Однако на апелляции приговор изменили, и фигуранта признали виновным в совершении оконченного преступления.

Следствие установило, что Нуждов собирал информацию, которая могла быть использована против Вооруженных сил РФ, включая данные о российских оборонных предприятиях. Эти сведения предназначались для украинских военных.

Нина Шевченко