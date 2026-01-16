Подан иск об изъятии зданий фабрики Классена в Тутаеве

Служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области подала в суд иск об изъятии у собственника трех исторических зданий льнопрядильной фабрики Классена в Тутаеве. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Причиной подачи иска стало неудовлетворительное состояние южного и восточного производственных корпусов, а также бывшей конторы. По словам госпожи Потемкиной, собственник более 20 лет не предпринимает мер по улучшению состояния объектов культурного наследия.

В случае удовлетворения иска здания будут проданы с торгов.

Ансамбль Романовской льняной мануфактуры Классена, включающий контору, три производственных корпуса и склад, расположен на улице Ярославской, 140 в Тутаеве. Строения датированы концом XIX — начала XX века.

Алла Чижова