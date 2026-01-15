Экстрадированного из Эквадора тюменского тренера будут судить за мошенничество

Нижнетавдинский районный суд (Тюменская область) рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего тюменца, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными выплатами. По данным Ura.ru, речь идет о тренере по армрестлингу Анатолии Шушарине.

Он обвиняется по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере). Следствие считает, что с января 2021 года по март 2024 года он разработал и реализовал преступную схему хищения бюджетных средств, в которую вовлек инвалидов, имеющих право на предоставление технических средств реабилитации.

«В период с января 2021 года по март 2024 года обвиняемый предложил 14 инвалидам предоставить в уполномоченный орган заявление на получение компенсации за якобы самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, которые фактически ими не приобретались»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Шушарин помогал составлять поддельные документы, подтверждающие фиктивные покупки. После получения компенсаций деньги делились между участниками схемы. Сумма ущерба превысила 6 млн руб.

Обвиняемый скрылся от следствия за границей, но был найден и экстрадирован из Республики Эквадор в результате взаимодействия Генпрокуратуры РФ с эквадорскими властями. Расходы на экстрадицию и перевод документов составили около 4 млн руб. Соучастники Шушарина были осуждены в 2024 году, добавили в прокуратуре.

Полина Бабинцева