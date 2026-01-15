Названы победители конкурса на президентские гранты социальным НКО

Победителями первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов стали свыше 1,4 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

«Победителями конкурса стали 1469 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых набрали наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы»,— сообщила пресс-служба. На реализацию проектов Фонд президентских грантов направит 4,9 млрд руб. Общий бюджет поддержанных инициатив составляет 10,8 млрд руб., дополнительно победители конкурса привлекают 5,9 млрд руб.

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества на заседании также принял решение распределить 2 млрд руб. между 84 регионами, которые подали заявки на софинансирование оказываемой ими поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проекты на второй конкурс на предоставление грантов в 2026 году будут принимать со 2 февраля по 16 марта. Информация о правилах подачи заявки указана на сайте президентскиегранты.рф.