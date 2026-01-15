В Астрахани в 2025 году отремонтировали дороги на 21 улице

В 2025 году в Астраханской области был завершен этап обновления дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил вице-губернатор Денис Афанасьев в своем Telegram-канале.

В Астрахани отремонтировали 21 улицу общей длиной более 14 км, включая ул. Татищева, которая соединяет ключевые социальные объекты. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Помимо капитального ремонта, на 76 улицах был выполнен ямочный ремонт, а на 94 оживленных участках обновлена дорожная разметка. Также отремонтированы семь автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 54 км и приведены в нормативное состояние два моста. Досрочно введен в эксплуатацию 12-километровый участок трассы «Астрахань — Красный Яр», обеспечивающий транспортную связь с Казахстаном.

В сфере общественного транспорта за прошедший год «Волгобасы» выполнили более 1,5 млн рейсов. Общее количество пассажирских поездок составило более 37 млн, что на 20% превышает показатели 2024 года, уточнил господин Афанасьев.

Нина Шевченко