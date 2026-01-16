Спешите видеть

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» главные мировые выставки-блокбастеры 2026 года. В программе только громкие имена.

«Ренуар и любовь»

Musee d’Orsay, Париж 17 марта — 19 июля

Спустя 40 лет после последней ретроспективы Ренуара в парижском Гран-Пале музейщики предприняли новую попытку собрать и проанализировать творчество великого французского импрессиониста. В музей Орсэ из США приедет знаменитая картина «Завтрак гребцов», другим хедлайнером выставки станет «Бал в Мулен де ла Галетт», написанный художником ровно 150 лет назад. Публике предлагается взглянуть на полотна Пьера Огюста Ренуара через призму любви — примерно с таким чувством тот смотрел на окружающий мир и взаимоотношения между мужчинами и женщинами, создавая произведения, исполненные света, радости и очарования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пьер-Огюст Ренуар «Набережная Ла-Манша», 1870 год Фото: The J. Paul Getty Museum Пьер-Огюст Ренуар, «Альфонсин Фурнез», 1879 год Фото: Musee d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt Пьер-Огюст Ренуар, «Бал в Мулен-де-ла-Галет», 1876 год Фото: Musee d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt Следующая фотография 1 / 3 Пьер-Огюст Ренуар «Набережная Ла-Манша», 1870 год Фото: The J. Paul Getty Museum Пьер-Огюст Ренуар, «Альфонсин Фурнез», 1879 год Фото: Musee d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt Пьер-Огюст Ренуар, «Бал в Мулен-де-ла-Галет», 1876 год Фото: Musee d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

«Матисс. 1941-1954»

Grand Palais, Париж 24 марта — 26 июля

Кураторы экспозиции сосредоточились на последнем периоде творческой жизни Анри Матисса — именно тогда, почти в 80-летнем возрасте, художник нашел, наконец, свой художественный метод — язык вырезанных форм и чистого цвета. Его техника gouaches decoupees — вырезки и аппликации гуашью — стала самостоятельным визуальным приемом, свободным и универсальным. Которая, впрочем, не отменяла его занятий живописью и книжными иллюстрациями, текстильным дизайном и созданием витражей. Выставка объединила более 230 произведений мастера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анри Матисс, «Голубая обнаженная II», 1952 год

Фото: Centre Pompidou, MNAM-CCI Анри Матисс, «Голубая обнаженная II», 1952 год

Фото: Centre Pompidou, MNAM-CCI

«Рафаэль. Высшая поэзия»

The Metropolitan, Нью-Йорк 29 марта — 28 июня

В США впервые пройдет выставка, посвященная гению итальянского Возрождения, поэтому кураторы сделали все возможное и невозможное, чтобы собрать более 200 его авторских шедевров (картин, рисунков, гобеленов) из ведущих музейных и частных собраний. Многие из произведений никогда прежде не выставлялись вместе. Масштабная ретроспектива проследит широту творческой карьеры Рафаэля Санти, прожившего лишь 37 лет: от первых лет в Урбино до расцвета во Флоренции и последнего плодотворного десятилетия при папском дворе в Риме. В качестве одной из главных тем выбраны женские образы: от обнаженных моделей, впервые появившихся в западном искусстве, до нежных возвышенных изображений Мадонн Рафаэля с младенцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль, «Мадонна Альба», около 1510 года

Фото: Francis G. Mayer / Corbis / VCG / Getty Images Рафаэль, «Мадонна Альба», около 1510 года

Фото: Francis G. Mayer / Corbis / VCG / Getty Images

«Сезанн»

Fondation Beyeler, Базель 25 января — 25 мая

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поль Сезанн, «Вид на гору Сент-Виктуар со стороны Ле-Лов», 1904 год Фото: Nelson-Atkins Digital Production & Preservation Поль Сезанн, «Купальщики», около 1890 года Фото: GrandPalaisRMN (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski Поль Сезанн, «Яблоки и апельсины», около 1899 года Фото: GrandPalaisRMN (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski Поль Сезанн, «Игроки в карты», 1893-1896 годы Фото: Musee d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt Следующая фотография 1 / 4 Поль Сезанн, «Вид на гору Сент-Виктуар со стороны Ле-Лов», 1904 год Фото: Nelson-Atkins Digital Production & Preservation Поль Сезанн, «Купальщики», около 1890 года Фото: GrandPalaisRMN (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski Поль Сезанн, «Яблоки и апельсины», около 1899 года Фото: GrandPalaisRMN (musee d'Orsay) / Herve Lewandowski Поль Сезанн, «Игроки в карты», 1893-1896 годы Фото: Musee d'Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

Впервые в своей истории Фонд Бейелера посвящает отдельную выставку Полю Сезанну, пионеру и новатору современного искусства. Акцент сделан на последнем и наиболее значимом этапе карьеры художника, демонстрируя пик его творчества. Все ключевые темы — натюрморты, загадочные портреты, идиллические сцены купания, пейзажи родного Прованса и особенно любимой вершины Сент-Виктуар — исполнены выразительного мастерства. Из частных и музейных коллекций в Швейцарию приедет около 80 работ маслом и акварелей.

«Фрида: становление иконы»

Tate Modern, Лондон 25 июня — 3 января 2027 года

Выставка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало, призвана раскрыть многогранность ее личности — «преданной жены, интеллектуала, художника-модерниста и политического активиста». Кураторов интересует феномен Фриды: как она стала одной из самых сильных и вдохновляющих женщин, чье влияние распространилось на несколько поколений художников, как превратилась в культурный код и стала узнаваемым брендом с мировым признанием, которому поклоняются фанаты из разных стран и сообществ. Прежде чем открыться в лондонской галерее Tate Modern, экспозиция будет развернута в Музее изящных искусств Хьюстона (до 17 мая). Кроме 130 работ авторства Фриды, в том числе ее знаменитых автопортретов, публика увидит более 80 произведений ее современников и других художников, а также документы, фотографии и памятные вещи из личного архива Кало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрида Кало, без названия (Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри), 1940 год

Фото: Harry Ransom Center Фрида Кало, без названия (Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри), 1940 год

Фото: Harry Ransom Center

«Гобелен из Байе»

British Museum, Лондон Осень 2026 — лето 2027

Британский музей еще не объявил точные даты, но уже известно, что в одном из его залов выставят легендарный гобелен из Байе (tapisserie de Bayeux). Памятник средневекового искусства представляет собой длинное льняное полотно (70 м х 0,5 м), на котором в технике вышивке невероятно подробно изображена история нормандского завоевания 1066 года и битва при Гастингсе. Гобелен, находящийся на постоянном хранении в специальном музее города Байе в Нормандии, впервые за неполную тысячу лет с момента своего создания пересечет пролив Ла-Манш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гобелен из Байе Фото: Bayeux Museum Гобелен из Байе Фото: Bayeux Museum Шлем Саттон Ху Фото: The Trustees of the British Museum Шахматы Льюиса Фото: The Trustees of the British Museum Епископ Фото: The Trustees of the British Museum Золотая пряжка для ремня Фото: The Trustees of the British Museum Восточно-средиземноморское блюдо с серебряными ручками Фото: The Trustees of the British Museum Следующая фотография 1 / 7 Гобелен из Байе Фото: Bayeux Museum Гобелен из Байе Фото: Bayeux Museum Шлем Саттон Ху Фото: The Trustees of the British Museum Шахматы Льюиса Фото: The Trustees of the British Museum Епископ Фото: The Trustees of the British Museum Золотая пряжка для ремня Фото: The Trustees of the British Museum Восточно-средиземноморское блюдо с серебряными ручками Фото: The Trustees of the British Museum

«Ван Эйк: портреты»

National Gallery, Лондон 21 ноября 2026 — 11 апреля 2027

Лондонская Национальная галерея готовит первую в своей истории выставку художника Яна ван Эйка. На ней впервые будут собраны вместе все девять написанных им портретов, что составляет примерно половину из достоверно атрибутированных полотен ван Эйка, сохранившихся до нашего времени. Художник не просто изменил жанр портретной живописи, но и переосмыслил понятие того, кто имеет право быть изображенным: к королям и аристократам добавились состоятельные купцы, ремесленники, родственники живописца, в частности жена Маргарета. Одно из самых известных произведений «Портрет четы Арнольфини» (1434) будет выставлено рядом с «Портретом мужчины» (1440), на котором изображен тот же Джованни (?) Арнольфини. Стоит добавить, что музеи весьма неохотно предоставляют живописные хиты XV века из своих постоянных экспозиций, поэтому даже столь компактная выставка, имеет все шансы стать громким событием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ян ван Эйк «Портрет Джованни (?) Арнольфини и его жены», 1434 год Фото: The National Gallery, London Ян ван Эйк «Маргарита, жена художника», 1439 год Фото: The National Gallery, London Следующая фотография 1 / 2 Ян ван Эйк «Портрет Джованни (?) Арнольфини и его жены», 1434 год Фото: The National Gallery, London Ян ван Эйк «Маргарита, жена художника», 1439 год Фото: The National Gallery, London

Нина Спиридонова