В четверг, 15 января, в отеле Four Seasons Hotel Moscow состоялась церемония награждения лауреатов премии Союза журналистов Москвы (СЖМ). Главную награду «за успехи в развитии многочисленных медийных проектов» получил ИД «Коммерсантъ». Председатель СЖМ Павел Гусев вручил премию генеральному директору Роману Уманскому (на фото — слева).

Гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский и главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В 2000 году газета "Коммерсантъ" уже получала премию СЖМ как самый лучший проект десятилетия,— сказал господин Уманский, получая награду.— За прошедшие годы мы не изменяли своим принципам: писать достоверно, надежно и объективно о всех событиях, которые происходят в стране».