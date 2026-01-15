Суд обязал пермского экс-министра культуры выплачивать кредиторам долги три года

Арбитражный суд Пермского края в рамках дела о банкротстве экс-министра культуры региона Александра Протасевича утвердил план реструктуризации его долгов. На соответствующее решение суда первым обратил внимание «РБК-Пермь». Господин Протасевич обязан в течение трёх лет вернуть трём банкам более 1,73 млн руб., выплачивая каждый месяц по 48,1 тыс. руб. Эта сумма будет распределяться между банками в соответствии с размером задолженности. Вознаграждение финансовому управляющему составляет 7% от полученной кредиторами суммы и определено в 121,1 тыс. руб. Оно будет выплачено по итогам исполнения плана реструктуризации.

В начале 2025 года суд ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-чиновника. С заявлением о признании себя банкротом господин Протасевич обратился в конце 2024 года, добровольно указав за собой долг в сумме 2,6 млн руб. На суде экс-министр сослался на наличие у него задолженности перед тремя банками: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Т-Банк».

В настоящее время Александр Протасевич является гендиректором фонда «Культурная столица». Господин Протасевич долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011-2012 годах он возглавлял министерство культуры Пермского края.