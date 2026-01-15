До 12 увеличилось число пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

Количество пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 12. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

В республиканской больнице сейчас находятся семь пострадавших. В Городскую эжвинскую больницу госпитализировали пятерых человек, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии. К оказанию медицинской помощи пациентам привлекли главных внештатных медиков республики, сообщила глава регионального Минздрава Ирина Кондратьева.

«За пациентами организовано круглосуточное наблюдение, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами»,— сообщила пресс-служба министерства.

Взрыв произошел сегодня днем в здании на ул. Менделеева. В правительстве Коми уточнили, что в учебном центре взорвалась светошумовая граната. По данным МВД по региону, во время занятий в здании загорелась крыша. Из центра МВД эвакуировали 200 человек. На месте работали 10 бригад скорой помощи. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело «по факту хлопка» по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.