Суд продлил сессию институту

Мотовилихинский райсуд Перми не стал рассматривать уголовное дело в отношении руководителя и владельца ижевского ООО «Атом-Строй» Рената Валиева и директора ООО «ИПКФ» Алексея Коркина. Оно возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Предприниматели обвиняются в хищении более 298 млн руб. при строительстве корпуса Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов. Господину Валиеву инкриминированы также дача взятки и отмывание денег. Взыскания средств с подконтрольной ему компании НИИ добивается в рамках арбитражного процесса. По данным «Ъ-Прикамье», прокуратура с решением о возвращении дела не согласна и оспаривает его в краевом суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из информации с сайта суда, уголовное дело в отношении Рената Валиева и Алексея Коркина возвращено прокурору в декабре прошлого года. Как посчитал председательствующий, обвинительное заключение составлено с нарушением закона, это обстоятельство не позволяет рассмотреть его по существу. Из прокуратуры оно будет передано в органы предварительного следствия для дополнительного расследования. По данным источников, этим же судебным актом обоим была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, по версии следствия, Ренат Валиев и Алексей Коркин причастны к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на сумму свыше 298 млн руб., выделенных на строительство нового корпуса Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов (УНИИКМ). Как считают в УНИИКМ и следствии, в результате в установленные сроки объект построен не был, а выплаченные авансом средства фигуранты похитили и использовали по своему усмотрению. Оба были задержаны 7 октября 2024 года и заключены под стражу. Позже господину Валиеву была вменена еще и дача взятки в размере не менее 10 млн руб. Как считают силовики, эти деньги он передал заместителю главного инженера института Павлу Котову. Кроме того, ему вменили еще и легализацию средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере.

УНИИКМ с 2009 года входит в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.

Контракт на проектирование и строительство нового здания для института под рабочим названием «Корпус 301» был заключен в 2023 году. Уже летом следующего года из-за объекта начались судебные тяжбы. Так, принадлежащее Ренату Валиеву ООО «ТК ЛСТК» обратилось в Арбитражный суд Удмуртии с заявлением о взыскании с пермского института свыше 126 млн руб. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, в удовлетворении требований ООО было отказано, зато суд удовлетворил встречный иск УНИИКМ, подробности которого неизвестны. В свою очередь, Арбитражный суд Пермского края отказал ИПКФ в признании недействительным решения института об одностороннем расторжении договора.

Сейчас в арбитраже рассматривается спор, в рамках которого удмуртские компании и УНИИКМ выдвинули встречные требования. Так, институт пытается взыскать с «Атом-Строя» свыше 244 млн руб. неотработанного аванса, а ООО — обязать институт принять выполненные работы. Спор по существу не рассмотрен, в рамках дела назначена судебная экс­пертиза. Кроме того, в рамках гражданского иска по уголовному делу признанный потерпевшим институт требует с фигурантов дела 310 млн руб.

О позиции фигурантов относительно обвинения в окончательной редакции в открытых источниках не сообщалось. Собеседник, знакомый с позицией гособвинения, пояснил «Ъ-Прикамье», что прокуратура с решением о возвращении дела не согласна и внесла на него апелляционное представление в Пермский краевой суд.

Дмитрий Астахов