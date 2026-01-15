Побочное воздействие

Обанкротившееся ООО «Годовалов» (сеть «Аптека от склада») обратилось в Арбитражный суд Прикамья с иском к ИП Заире Балясовой. Общество требует взыскать с нее более 389 млн руб., которые, по данным «Ъ-Прикамье», она задолжала в рамках договоров поставки фармпродукции. Госпожа Балясова являлась сотрудницей ООО «Годовалов» и директором нескольких близких к обществу юрлиц, которые участвовали в схеме дробления бизнеса. Ранее суд решил взыскать с них задолженности за 2016–2019 годы. Эксперты считают, что взыскание долга с госпожи Балясовой возможно в ходе привлечения ее к субсидиарной ответственности в рамках банкротства подконтрольных компаний.



Исковое заявление конкурсного управляющего ООО «Годовалов» к ИП Заире Балясовой было зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края 22 декабря. Согласно карточке дела, общество в лице конкурсного управляющего требует взыскать с нее задолженность на общую сумму 389,98 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», ООО обосновывало свои требования к госпоже Балясовой задолженностью, сформировавшейся в рамках договоров поставки в 2016–2019 годах. В итоге суд указал, что госпожа Балясова, согласно ЕГРИП, уже не имеет статуса индивидуального предпринимателя, а потому не может выступать ответчицей в рамках арбитражного спора. В связи с этим суд определил возвратить иск заявителю.

ООО «Годовалов», входившее в крупную фармацевтическую сеть «Аптека от склада», было признано банкротом в 2024 году. Ее бенефициары Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб. Кроме того, на основании материалов ФНС им было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму более 418 млн руб. в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Доводы налогового органа ООО «Годовалов» пыталось оспорить в Арбитражном суде Москвы. В рамках спора, среди прочего, было установлено, что Заира Балясова являлась руководителем девяти подконтрольных ООО «Годовалов» аптек, которые фигурировали в настоящем деле. Параллельно с этим она была и сотрудницей ООО «Годовалов». Кроме этого, госпоже Балясовой была выдана доверенность на распоряжение денежными средствами со счетов аптек.

Согласно Rusprofile, Заира Балясова до 2023 года являлась директором 16 юридических лиц, входивших в сеть «Аптека от склада», принадлежавшую пермским аптекарям Андрею Годовалову и Николаю Шаврину. Также с 2013 по 2024 год она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных магазинах. В Rusprofile содержится информация о трех завершившихся арбитражных делах с участием ИП Балясова. Их общая сумма составляет 185 тыс. руб.

Отметим, что в октябре 2025 года краевой арбитражный суд удовлетворил ряд исков ООО «Годовалов» к компаниям, в которых Заира Балясова являлась генеральным директором. Среди прочего, речь идет об исках к ООО «Аптека от склада-таймер» на 49,1 млн руб. включая неустойку, «Аптека от склада 22» (18,7 млн), «Аптека от склада–Центр» (240 млн), «Аптека от склада–Центр 2» (35,2 млн), «Аптека от склада–Центр 4» (169,8 млн), «Лекоцентр» (55,9 млн) и «Аптека от склада–Омск 2» (17,7 млн руб.). Согласно судебным актам, задолженности сформировались на основании договоров поставки. Так, например, в иске к ООО «Аптека от склада–Центр 3» обоснованием требований на 113,9 млн руб. является неоплаченный в полном объеме товар в рамках договора поставки от 1 января 2016 года. По утверждению истца, с апреля по сентябрь 2023 года ООО «Годовалов» поставило лекарственные и медицинские товары на 69,9 млн руб., однако в установленный срок они не были оплачены заказчиком.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Юг» Юрия Пустовита, в данном случае взыскание долга с Заиры Балясовой будет осуществляться не как с «экс-сотрудника», а как с бывшего директора компаний-покупателей. «Такое взыскание возможно в ходе привлечения ее к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве аффилированных юрлиц. При этом в арбитражном деле по иску ООО „Годовалов“ к этим компаниям Заиру Балясову могут привлечь к участию в деле в качестве третьего лица»,— считает юрист.

Старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко отмечает, что в данном случае более правильным подходом было бы обращение с иском о взыскании с Заиры Балясовой и других контролировавших ООО «Годовалов» лиц убытков, причиненных схемой дробления бизнеса. «При этом сама госпожа Балясова в любом случае будет выступать в качестве ответчика, какой бы способ защиты ни избрал конкурсный управляющий. Однако в зависимости от его выбора дело будет рассматривать либо арбитражный суд в рамках банкротства, либо суд общей юрисдикции в рамках самостоятельного гражданского спора»,— пояснил эксперт.

Анастасия Леонтьева