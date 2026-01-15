Ленобласть возглавила топ регионов с самыми низкими ценами на отели в январе

Ленинградская область заняла первое место в рейтинге регионов с самыми доступными ценами на проживание в отелях в период с 13 по 31 января. В среднем номер в гостинице после новогодних праздников здесь можно снять за 3,2 тыс. рублей в сутки, следует из данных сервиса «Авито Путешествия».

Далее в топе идут Калининградская область (3,9 тыс. рублей) и Республика Татарстан (4,1 тыс. рублей). Также в пятерку вошли Московская область (4,4 тыс. рублей) и Краснодарский край (7,2 тыс. рублей).

В сервисе отметили, что стоимость размещения в загородных объектах в Ленинградской области за год снизилась на 3%. В целом снижение цен на разные форматы краткосрочного жилья год к году зафиксировали в нескольких регионах страны, наиболее заметно — в Краснодарском крае (-20%), Республике Карачаево-Черкесия и Нижегородской области (-13%), Тверской (-11%), Владимирской (-5%) и Ленинградской областях (-3%).

Аналитики компании связывают доступные цены в январе с традиционным спадом спроса после новогодних каникул, а также с ростом предложения на рынке краткосрочной аренды.

Артемий Чулков