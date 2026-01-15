Экс-сотрудник военкомата в Петербурге получил четыре года за обман контрактников

Красносельский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику военкомата Ярославу Паламарчуку по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он обманывал будущих контрактников, обещая за деньги устроить их на службу вдали от зоны спецоперации.

Как установил суд, с осени 2023 по март 2025 года фигурант брал с граждан сотни тысяч рублей, уверяя, что передаст эти средства должностным лицам для «безопасного» распределения. На деле свои обещания он не выполнял. Всего Паламарчук присвоил более 6,1 миллиона рублей, полученных от 14 потерпевших. Часть денег ему помогал получать посредник.

Несмотря на статус ветерана боевых действий и положительные характеристики, суд назначил Паламарчуку 4 года колонии общего режима. Также с него взыскали в доход государства сумму, равную похищенным средствам, и сохранили арест на его автомобиль. Изначально ему вменяли посредничество во взяточничестве, но в итоге переквалифицировали действия на мошенничество.

Андрей Маркелов