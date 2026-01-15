Послевкусие городского юбилея
Делу о недоделках в нижегородском парке «Швейцария» пошел четвертый год
В длительном судебном разбирательстве, касающемся благоустройства парка «Швейцария» к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, назначили очередную экспертизу по определению стоимости устранения недостатков в рамках гарантийного ремонта. Несмотря на то, что парк после глобальной реконструкции ценой 3,7 млрд руб. открылся для горожан в конце 2021 года, муниципальный контракт до сих пор числится на исполнении. Нижегородские власти рассчитывают получить от подрядчика ГК ЕКС всю исполнительную документацию по благоустройству «Швейцарии» и заставить его устранить различные дефекты. При этом нижегородский заказчик должен еще доплатить подрядчику больше 100 млн руб. за проектные работы.
Светящаяся арка на входе в парк «Швейцария»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Арбитражный суд четвертый год рассматривает спор ГлавУКС-НН (строительный заказчик Нижнего Новгорода) и дирекция парка «Швейцария» с подрядчиком АО ГК ЕКС. Эта организация в 2021 году благоустраивала самый большой городской парк к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода. Реконструкция «Швейцарии», куда завели инженерные коммуникации, построили новые павильоны, кафе, спортивные и игровые площадки, отреставрировали ограду и проложили дорожно-тропиночную сеть, стала самым дорогостоящим проектом подготовки к празднованию. На обновление парка бюджет потратил более 3,7 млрд руб. Однако до сих пор муниципальный контракт не закрыт.
Еще в 2022 году ГлавУКС-НН и администрация «Швецарии» заявили требования к подрядчику о том, что он обязан исполнить условия муниципального контракта: устранить недостатки выполненных работ, выявленные в период действия гарантийного срока, и предоставить исполнительную и сметную документацию на выполненные работы.
Недавно по ходатайству истцов суд назначил повторную судебную экспертизу, предоставив на нее 35 рабочих дней. Эксперты Центра экспертизы и оценки ЕСИН должны определить, имеются ли в парке «Швейцария» выявленные строительные недостатки, каков их характер (производственный, проектный или эксплуатационный), а также какова стоимость устранения этих дефектов.
Эксплуатирующее парк муниципальное учреждение предоставило довольно обширный перечень замечаний. В «Швейцарии» выявили протекания кровли в детском и спортивном центре, незаконченный монтаж вентиляции в некоторых хозяйственных блоках, неработающие болларды на въездах с улиц Медицинской и Сурикова, затопление 14 колодцев инженерных коммуникаций, ржавчину и трещины на ограде парка, проблемы с наружной подсветкой.
Также истцы заявили о растрескивании и деформации всех покрытий дорожно-тропиночной сети, части незакрепленных к основанию деревянных дорожек-настилов, разрушения резинового покрытия в разных местах, провалы плиток и так далее.
В ГК ЕКС решили обжаловать назначение судом повторной экспертизы. Отметим, что в 2025 году другие эксперты уже пытались исследовать недостатки в «Швейцарии», но нижегородский арбитражный суд решил проверить их еще раз. В подрядной организации не ответили на запрос «Ъ-Приволжье», но ранее представитель ГК ЕКС возмущался тем, что они устранили большую часть замечаний, но в парке в ходе его эксплуатации постоянно выявляют новые недостатки, в том числе и те, которые не являются гарантийными.
Близкий к администрации Нижнего Новгорода собеседник не отрицает, что какие-то дефекты московский подрядчик устранял, но в целом у ГК ЕКС не видно желания, а исполнительная документация по проекту предоставлена не вся. Поэтому город намерен добиваться, чтобы в гарантийный срок до 2027 года организация все же исправила за свой счет выявленные и подтвержденные экспертизой недостатки. При этом отмечается, что каких-то критичных дефектов нет, а в целом отремонтированный парк очень популярен у нижегородцев и гостей города.
В свою очередь ГК ЕКС требует у Нижнего Новгорода деньги за парк.
В конце декабря муниципальный заказчик в кассации проиграл спор, по которому подрядчику должны 105,8 млн руб. долга за корректировку проекта в связи с прокладкой газопровода под парком «Швейцария». Также ГК ЕКС потребовала взыскать еще 80 млн руб. долга за работы.
Рассмотрение этого иска пока приостановлено, но по проигранному делу муниципалитет должен будет расплатиться с подрядной организацией.