Послевкусие городского юбилея

В длительном судебном разбирательстве, касающемся благоустройства парка «Швейцария» к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, назначили очередную экспертизу по определению стоимости устранения недостатков в рамках гарантийного ремонта. Несмотря на то, что парк после глобальной реконструкции ценой 3,7 млрд руб. открылся для горожан в конце 2021 года, муниципальный контракт до сих пор числится на исполнении. Нижегородские власти рассчитывают получить от подрядчика ГК ЕКС всю исполнительную документацию по благоустройству «Швейцарии» и заставить его устранить различные дефекты. При этом нижегородский заказчик должен еще доплатить подрядчику больше 100 млн руб. за проектные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светящаяся арка на входе в парк «Швейцария»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Светящаяся арка на входе в парк «Швейцария»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд четвертый год рассматривает спор ГлавУКС-НН (строительный заказчик Нижнего Новгорода) и дирекция парка «Швейцария» с подрядчиком АО ГК ЕКС. Эта организация в 2021 году благоустраивала самый большой городской парк к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода. Реконструкция «Швейцарии», куда завели инженерные коммуникации, построили новые павильоны, кафе, спортивные и игровые площадки, отреставрировали ограду и проложили дорожно-тропиночную сеть, стала самым дорогостоящим проектом подготовки к празднованию. На обновление парка бюджет потратил более 3,7 млрд руб. Однако до сих пор муниципальный контракт не закрыт.

Еще в 2022 году ГлавУКС-НН и администрация «Швецарии» заявили требования к подрядчику о том, что он обязан исполнить условия муниципального контракта: устранить недостатки выполненных работ, выявленные в период действия гарантийного срока, и предоставить исполнительную и сметную документацию на выполненные работы.

Недавно по ходатайству истцов суд назначил повторную судебную экспертизу, предоставив на нее 35 рабочих дней. Эксперты Центра экспертизы и оценки ЕСИН должны определить, имеются ли в парке «Швейцария» выявленные строительные недостатки, каков их характер (производственный, проектный или эксплуатационный), а также какова стоимость устранения этих дефектов.

Эксплуатирующее парк муниципальное учреждение предоставило довольно обширный перечень замечаний. В «Швейцарии» выявили протекания кровли в детском и спортивном центре, незаконченный монтаж вентиляции в некоторых хозяйственных блоках, неработающие болларды на въездах с улиц Медицинской и Сурикова, затопление 14 колодцев инженерных коммуникаций, ржавчину и трещины на ограде парка, проблемы с наружной подсветкой.

Также истцы заявили о растрескивании и деформации всех покрытий дорожно-тропиночной сети, части незакрепленных к основанию деревянных дорожек-настилов, разрушения резинового покрытия в разных местах, провалы плиток и так далее.

В ГК ЕКС решили обжаловать назначение судом повторной экспертизы. Отметим, что в 2025 году другие эксперты уже пытались исследовать недостатки в «Швейцарии», но нижегородский арбитражный суд решил проверить их еще раз. В подрядной организации не ответили на запрос «Ъ-Приволжье», но ранее представитель ГК ЕКС возмущался тем, что они устранили большую часть замечаний, но в парке в ходе его эксплуатации постоянно выявляют новые недостатки, в том числе и те, которые не являются гарантийными.

Близкий к администрации Нижнего Новгорода собеседник не отрицает, что какие-то дефекты московский подрядчик устранял, но в целом у ГК ЕКС не видно желания, а исполнительная документация по проекту предоставлена не вся. Поэтому город намерен добиваться, чтобы в гарантийный срок до 2027 года организация все же исправила за свой счет выявленные и подтвержденные экспертизой недостатки. При этом отмечается, что каких-то критичных дефектов нет, а в целом отремонтированный парк очень популярен у нижегородцев и гостей города.

В свою очередь ГК ЕКС требует у Нижнего Новгорода деньги за парк.

В конце декабря муниципальный заказчик в кассации проиграл спор, по которому подрядчику должны 105,8 млн руб. долга за корректировку проекта в связи с прокладкой газопровода под парком «Швейцария». Также ГК ЕКС потребовала взыскать еще 80 млн руб. долга за работы.

Рассмотрение этого иска пока приостановлено, но по проигранному делу муниципалитет должен будет расплатиться с подрядной организацией.

Роман Кряжев