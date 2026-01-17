Тигрица, дочь мученика

У временно исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес необычная и интересная семья — во всех смыслах этого слова. Отец — герой-мученик антиимпериалистической революции, причастный к похищению американского бизнесмена. Брат — председатель парламента, бывший глава избиркома, прославившийся борьбой с проведением референдума о доверии президенту. Предполагаемый партнер — удачливый бизнесмен, умеющий выигрывать госконтракты, как и его братья. Сама и. о. президента — последовательница индийского гуру Сатьи Саи Бабы.

Делси Родригес (в центре) на церемонии вступления в должность временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Делси Родригес (в центре) на церемонии вступления в должность временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Текст: Алексей Алексеев

Отец

Хорхе Антонио Родригес проявлял интерес к политике с раннего возраста. 23 января 1958 года в Венесуэле в результате военно-гражданского восстания рухнула диктатура генерала Маркоса Переса Хименеса. В стране была восстановлена представительная демократия. В декабре того же года состоялись всеобщие выборы. Победу на них одержала левоцентристская партия Демократическое действие (Accion Democratica, AD). Кандидаты от нее получили почти половину мест в парламенте, а президентом страны был избран представитель AD Ромуло Бетанкур. В интернете можно увидеть фотографию, на которой 15-летний, как утверждается, Хорхе Родригес агитирует за AD. 16 лет ему исполнилось в феврале 1958-го.

Затем политическая платформа Демократического действия показалась Хорхе недостаточно левой. Он стал активистом отколовшейся от AD левой партии марксистского толка Революционное левое движение (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR). Некоторые источники называют его одним из основателей MIR.

Хорхе Антонио Родригес

Фото: неизвестный автор / Wikimedia Хорхе Антонио Родригес

Фото: неизвестный автор / Wikimedia

В 1964 году Родригес поступил в Центральный университет Венесуэлы в Каракасе на факультет экономики. В этом вузе в разное время учились два десятка президентов Венесуэлы. Большинство из них даже получили диплом. Хорхе Родригес был активистом студенческого движения, выступал против закрытия университета властями в 1969 году.

В 1972-м он был арестован за участие в студенческих протестах и обвинен в соучастии в мятеже В тюрьме Родригес организовал голодовку политзаключенных.

В ноябре 1973 года Хорхе Родригес вместе с несколькими единомышленниками вышел из рядов MIR, организовал «партию народных масс» — Социалистическую лигу (Liga Socialista) — и стал ее генеральным секретарем.

Уильям Нихаус. Фото сделано после его освобождения

Фото: Автор неизвестен Уильям Нихаус. Фото сделано после его освобождения

Фото: Автор неизвестен

Отец и похищение

Уильям Фрэнк Нихаус из города Толедо, штат Огайо, работал в американской компании Owens-Illinois с 1955 года. Owens-Illinois — крупнейший производитель стеклянной тары в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с 2004-го — и в Европе.

В послужном списке Нихауса было руководство операциями компании в Мексике и Испании. В 1974 году ему предложили возглавить отделение Owens-Illinois в Венесуэле. Посоветовавшись с женой, он решил, что эта длительная загранкомандировка будет последней.

Вечером 27 февраля 1976 года, в субботу перед началом Великого поста по католическому календарю, Уильям и его жена Донна Нихаус собирались пойти на вечеринку в связи с карнавалом. Они уже готовились выйти из дома, когда в дверь позвонили. Горничная открыла. На пороге стояли мужчины в полицейской форме. Нихаус заподозрил неладное и подбежал к двери, чтобы ее захлопнуть. Но один из пришедших успел поставить в проем ногу.

«Полицейские» ворвались в дом, с помощью хлороформа усыпили Нихауса и его жену, связали их, после чего утащили Нихауса. Троим детям школьного возраста похитители не причинили вреда.

Уже на следующий день ответственность за похищение взяла на себя группировка под названием «Революционная команда имени Аргимиро Габальдона». Для справки: Аргимиро Габальдон.— поэт, член руководства Коммунистической партии Венесуэлы, известный также как «команданте Караче», вел партизанскую борьбу против диктатуры Маркоса Переса Хименеса, а затем против правительства Демократического действия. За его поимку была объявлена крупная награда. 13 декабря 1964 года он умер в больнице от огнестрельного ранения. По официальной версии, причиной смерти стал случайный выстрел, который произвел его соратник Хесус Торрес, известный также как «команданте Сапата».

«Революционная команда» направила руководству Owens-Illinois и властям Венесуэлы политический манифест. Похитители потребовали, чтобы компания опубликовала его как рекламу в ведущих мировых газетах — американской The New York Times, британской The Times и французской Le Monde. Кроме того, от компании потребовали выкуп в размере $3,5 млн (примерно $20 млн на сегодняшние деньги). В манифесте говорилось, что американская компания коррумпирует венесуэльское руководство и вмешивается во внутренние дела страны. Группировка утверждала, что ее «разведслужба» располагает документами, подтверждающими обвинения. Авторы текста призывали венесуэльцев «активнее вести борьбу за социализм». В манифесте также содержались приветствия «арабскому народу Палестины, решительно противостоящему американскому империализму и его передовому отряду — сионизму», а также «героическим народам Вьетнама, Камбоджи и Лаоса». Похищенного Нихауса группировка обещала судить как «врага народа» (впоследствии его также называли «агентом ЦРУ»).

Манифест похитителей Уильяма Нихауса был опубликован в разделе деловых новостей газеты The New York Times (на фото), а также в The Times и Le Monde.

Манифест похитителей Уильяма Нихауса был опубликован в разделе деловых новостей газеты The New York Times (на фото), а также в The Times и Le Monde.



6 апреля манифест похитителей появился во всех трех указанных ими газетах. Публикация не имевшей аналогов «рекламы» размером в половину газетной полосы в The New York Times обошлась в $6432. Также Owens-Illinois пообещала выплатить работающим в компании венесуэльцам бонус в размере $116 и оплатить раздачу 18 тыс. продовольственных пайков нуждающимся.

Публикация вызвала ярость венесуэльских властей. Поиски похищенного менеджера были официально прекращены, а 7 апреля было объявлено о национализации активов Owens-Illinois в Венесуэле с выплатой «справедливого возмещения».

Судя по доступной информации, компания Owens-Illinois согласилась заплатить выкуп. Но по каким-то причинам деньги передавались частями.

Примерно дюжина охранников, периодически сменявших друг друга, сторожила пленника. «Революционная команда» не справлялась с тем, чтобы кормить и охранять Нихауса, и обратилась за помощью к другим организациям, в том числе к Социалистической лиге Хорхе Родригеса.

23 июля 1976 года Хорхе Родригес не вернулся домой. Вскоре после заседания Социалистической лиги его арестовал сотрудники Национального управления разведки и превентивных мер (Direccion de los Servicios de Inteligencia y revencion, DESIP). На следующий день начался допрос — с избиением, применением электрошока и прижигания сигаретами. Родригесу сломали семь ребер. 25 июля он скончался. По официальной версии — от инфаркта. 27 июля стало известно о его смерти.

Что дальше было с Уильямом Нихаусом и некоторыми его похитителями Примерно через полгода после похищения мужа Донна Нихаус вернулась в США. Она верила, что Уильям жив и найдется, и постоянно связывалась с американскими дипломатами в Каракасе и венесуэльскими властями. Но год за годом о нем ничего не было слышно. Только в июле 1979 года его нашли. Это произошло случайно. Двое полицейских помогали двум фермерам в поиске украденного домашнего скота. Полицейские зашли в дом, где держали Нихауса. Один из них наткнулся на американца и сказал ему: «Выходи». Другой приказал покинуть соседнюю комнату двум похитителям. О том, что произошло дальше, Нихаус вспоминал так: «Он велел нам… представиться. Они предъявили свои удостоверения личности. У меня не было удостоверения. Они нашли в комнате винтовку и автомат. И, конечно же, это сразу же их насторожило, потому что, как я понимаю, фермеры обычно не носят автоматы… Затем они надели наручники на тех двоих, одну пару, и сковали наручниками обе мои руки… В тот момент я просто решил, что хочу представиться более подробно: "Я — жертва похищения, меня похитили. Мне нужна ваша помощь". Когда я это сказал, те двое, что меня охраняли, стали кричать, произнося слово buerro (по-испански — "осел".— “Ъ”). Это было предупреждением для остальных членов их группы. Они попытались убежать… Двое полицейских открыли стрельбу, опустошив, кажется, свои револьверы. Я не слышал ни криков, ни чего-либо подобного. Затем они вернулись ко мне, направили на меня оружие. И я сказал: "Пожалуйста, я ваш друг, не стреляйте, мне нужна ваша помощь. Я мистер Нихаус. Меня похитили…" По какой-то причине они мне поверили. Они не стали стрелять. И сказали: "Пойдем отсюда"». Уильям Нихаус вернулся на родину. Он работал в Owens-Illinois до 1988 года, дослужившись до должности вице-президента по технологии. После выхода на пенсию занимался общественной работой. Скончался в 2013 году. Одним из участников похищения Нихауса, чье имя стало известно, был Карлос Рафаэль Ланц Родригес — социолог, профессор университета, отбывавший в 1970–1974 годах срок за налет на банк. В 1977-м Карлос Ланц был арестован за причастность к похищению Нихауса. На свободу он вышел в 1985 году, написав в заключении книгу «Дело Нихауса и коррупция в административном аппарате». В период правления Уго Чавеса Ланц некоторое время занимал пост министра образования. В 2020-м Ланц пропал без вести. В 2022 году по обвинению в убийстве Ланца были арестованы его вдова и еще 12 человек. В ходе расследования выяснилось, что его убили на животноводческой ферме, труп расчленили и скормили животным. К похищению также был причастен Габриэль Пуэрта Апонте, основатель отколовшейся от MIR партии Bandera Roja (по-испански — «Красное знамя».— “Ъ”). В 1993 году Апонте выставил свою кандидатуру на президентских выборах и получил 0,07% голосов. В 1998-м он был избран в Конгресс Венесуэлы (высший законодательный орган, действовавший до 1999 года). В 2010 году Апонте неудачно баллотировался в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы.

В 2025 году издающаяся в США газета Diario Las Americas писала: «Согласно судебным документам и показаниям свидетелей того времени, компания в итоге передала $20 млн (вероятно, авторы публикации пересчитали сумму с учетом инфляции.— “Ъ”), чтобы добиться освобождения Нихауса. Однако Хорхе Антонио Родригес присвоил эти деньги, что вызвало внутренний раскол с его коллегами в организации».

Когда Хорхе Антонио Родригес умер, его сыну Хорхе Хесусу Родригесу Гомесу было десять лет, дочери Делси Элоине Родригес Гомес — семь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хорхе Родригес Гомес (слева) с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Фото: Matias Delacroix / Getty Images Хорхе Родригес Гомес выступает на митинге в поддержку президента Мадуро в августе 2025 года Фото: Jesus Vargas / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Хорхе Родригес Гомес (слева) с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Фото: Matias Delacroix / Getty Images Хорхе Родригес Гомес выступает на митинге в поддержку президента Мадуро в августе 2025 года Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Брат

В декабре 1998 года на президентских выборах в Венесуэле победил Уго Чавес. С его вступлением в должность в феврале 1999-го в стране началась боливарианская революция — масштабный процесс преобразования политической системы страны для построения «социализма XXI века». Важными составляющими идеологии боливарианизма были борьба с неолиберализмом и неоимпериализмом (в первую очередь в лице США). По новой конституции, вступившей в силу в том же году, Венесуэла стала Боливарианской Республикой.

Статус детей мученика революции способствовал политической карьере Хорхе Хесуса Родригеса Гомеса, а затем и его сестры Делси Элоины Гомес.

Хорхе Родригес Гомес окончил Центральный университет Венесуэлы, получив степень магистра психиатрии, а в Католическом университете Андреса Бельо — степень магистра клинической психологии. Он преподавал в обоих учебных заведениях и писал рассказы. В 1998 году он выиграл 53-й ежегодный конкурс рассказов El Nacional с эссе «Скажи мне, сколько рек состоит из твоих слез». Впоследствии он также освоил стихотворный жанр и выпустил два сборника стихов.

В студенческие годы Хорхе Родригес был президентом студенческого центра в Медицинской школе Луиса Разетти, избирался президентом Федерации студенческих центров.

Ординатуру Хорхе Родригес проходил в Институте социального обеспечения, вел частную медицинскую практику.

Первые шаги в политике он сделал в 1997 году, войдя в состав Национального стратегического управления основанного Уго Чавесом Революционного боливарианского движения — 200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario — 200, MBR-200). MBR-200 было предшественником партии Движение за Пятую республику (Movimiento V Republica, MVR), созданной для поддержки кандидатуры Уго Чавеса на президентских выборах 1998 года. С образованием MVR Родригес исчез с политической сцены.

В 2003 году Хорхе Родригес успешно баллотировался в качестве независимого кандидата в Национальную избирательную комиссию — орган, подчиненный Национальному избирательному совету Венесуэлы (Consejo Nacional Electoral, CNE).

После пяти месяцев работы в этой комиссии он был назначен председателем Национального избирательного совета.

Согласно ст. 72 конституции Венесуэлы 1999 года, выборное должностное лицо может быть отозвано избирателями по истечении половины срока своих полномочий. Для этого необходимо собрать подписи 20% избирателей по соответствующему избирательному округу, после чего проводится референдум. Если в нем примет участие не менее 25% избирателей и как минимум половина из них проголосует за отзыв, выборное лицо лишается своих полномочий.

В 2003 году венесуэльская оппозиция попыталась использовать эту норму, чтобы добиться отставки президента Уго Чавеса.

Родригес как руководитель Национального избирательного совета приложил все усилия, чтобы помешать организации референдума о доверии президенту. CNE несколько раз отказывал в его проведении под разными предлогами. В сентябре 2003 года — так как подписи были собраны до того, как истекла половина срока полномочий президента. В ноябре значительная часть подписей была признана сомнительными или недействительными. В феврале по распоряжению президента Чавеса CNE передал ему копии подписей всех, кто высказался за проведение референдума. Официально — чтобы «разоблачить мегафальсификации оппозиции». Подписи и номера удостоверений личности были опубликованы на сайте депутата парламента Луиса Таксона (так называемый «список Таксона») и на сайте CNE. Многие подписавшие петицию о проведении референдума подверглись преследованиям, в том числе лишились работы. Референдум в итоге состоялся 15 августа 2004 года. Явка составила 69,92%. Более половины, 59,25% проголосовавших, высказались за то, чтобы Уго Чавес остался в своей должности.

Акция венесуэльской оппозиции с требованием провести референдум о доверии президенту Уго Чавесу.12 августа 2004 года

Фото: Howard Yanes HY / Reuters Акция венесуэльской оппозиции с требованием провести референдум о доверии президенту Уго Чавесу.12 августа 2004 года

Фото: Howard Yanes HY / Reuters

История с референдумом положительно отразилась на карьере Хорхе Родригеса. После ухода с поста главы CNE в 2006 году он некоторое время работал телеведущим — получил в свое распоряжение телепрограмму Latitud America на государственном канале Telesur.

3 января 2007 года Уго Чавес, выиграв перевыборы, назначил Хорхе Родригеса вице-президентом. В придачу к этому он вскоре стал президентом Национального организационного комитета Кубка Америки по футболу 2007-го. В 2008 году Чавес произвел перестановки в своем кабинете. Хорхе Родригес лишился поста вице-президента, ему было поручено новое дело — руководить процессом объединения Движения за Пятую республику с малыми левыми организациями в Единую социалистическую партию Венесуэлы (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV). В ноябре 2008-го Родригес победил на выборах мэра муниципалитета Либертадор (то есть основной части Каракаса), а в 2013 году был переизбран на новый срок. В 2017-м Хорхе Родригес был назначен министром народной власти по связи и информации и занимал эту должность до 2020 года. 5 января 2021-го он стал депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы от столичного округа и был избран президентом Национальной ассамблеи.

Хорхе Родригес находится под санкциями США, введенными во время первого президентского срока Дональда Трампа, а также под санкциями Канады и Колумбии.

Бывший генерал-майор венесуэльской армии Кливер Антонио Алькала Кордонес, приговоренный в 2024 году в США к 260 месяцам лишения свободы за оказание помощи колумбийской повстанческой группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), в том числе поставку огнестрельного оружия и «крышевание» транспортировки кокаина, в декабре 2025 года направил через своих адвокатов письмо президенту США Дональду Трампу. В письме, в частности, говорится: «Две ключевые фигуры во всей этой преступной сети — брат и сестра Хорхе и Делси Родригес. Они намеренно ведут себя сдержанно и расчетливо, являясь истинными макиавеллистскими гениями, стоящими за картелем, известным как "Картель Солнц"». Картель Солнц (Cartel de los Soles) — собирательный термин, используемый правоохранительными органами Соединенных Штатов и аналитиками для обозначения предполагаемой сети коррумпированных высокопоставленных чиновников, военных и политиков Венесуэлы, вовлеченных в транснациональную наркоторговлю и другие формы организованной преступности. Дональд Трамп ошибочно использует этот термин как название реально существующего наркокартеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Национального совета по продуктивной экономике. Сентябрь 2023 года, Каракас Фото: Carlos Becerra / Getty Images Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Делси Родригес. Февраль 2017 года, Москва Фото: Pavel Golovkin / AP Вице-президент Делси Родригес приносит присягу в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности президента. Присягу принимает президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Фото: Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Национального совета по продуктивной экономике. Сентябрь 2023 года, Каракас Фото: Carlos Becerra / Getty Images Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Делси Родригес. Февраль 2017 года, Москва Фото: Pavel Golovkin / AP Вице-президент Делси Родригес приносит присягу в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности президента. Присягу принимает президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес Фото: Marcelo Garcia / Miraflores Palace / Reuters

Сестра

Делси Элоина Родригес Гомес окончила в 1999 году юридический факультет Центрального университета Венесуэлы.

Газета The Washington Post со ссылкой на человека, несколько раз разговаривавшего с Делси Родригес, писала, что она в студенческие годы жила в Санта-Монике, штат Калифорния.

Затем она поступила в аспирантуру в Сорбонне, чтобы изучать трудовое право, но, согласно некоторым источникам, не окончила ее. Из Парижа Делси Родригес переехала в Лондон, получив назначение в консульство Венесуэлы на должность атташе по культуре. Находясь в Великобритании, изучала общественные науки в Биркбек-колледже (составная часть Лондонского университета). Вместе с ней в Лондоне проживала ее мать Делси Гомес.

Делси Родригес пришла в политику в 2002-м. В апреле того года в Венесуэле произошла неудачная попытка государственного переворота. Президент Чавес был отстранен от власти на 47 часов. О событиях того времени она вспоминала так: «В 2002 году я начала понимать, что ситуация в Венесуэле становится все более сложной, и однажды, в конце января, я сказала своему профессору, что в Венесуэле произойдет государственный переворот. Я полетела в Венесуэлу, чтобы дождаться переворота, потому что худшее, что могло со мной случиться,— это наблюдать за его развитием в интернете».

Но вскоре она вернулась в Лондон — и как раз в это время произошел переворот. Делси и ее мать символически «захватили» посольство Венесуэлы, договорились об интервью с ведущими СМИ, протестуя против кратковременного правления заговорщиков. Когда все закончилось, Делси Родригес вернулась в Венесуэлу. Первое время она совмещала две должности — была помощницей министра иностранных дел Роя Чадертона и помощницей министра связи и информации Норы Урибе.

О своей роли в боливарианской революции Делси Родригес говорила так: «Революция — наша месть за смерть моего отца его палачам».

В 2003 году Делси Родригес вошла в состав Генерального координационного совета вице-президентства Боливарианской Республики Венесуэла. Впоследствии она была директором по международным делам в Министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности, заместителем министра по связям с Европой. В феврале 2006 года она заняла должность министра в канцелярии президента. В июне, во время официального визита Уго Чавеса в Россию, сопровождавшая его в этой поездке Родригес недостаточно вежливо разговаривала с президентом. В августе она лишилась своего поста.

В январе 2007 года она была назначена генеральным координатором вице-президентства (когда вице-президентом был ее брат), но в состав правительства вернулась лишь после смерти Уго Чавеса.

Лидер боливарианской революции скончался 5 марта 2013 года. В августе новый президент Николас Мадуро назначил Делси министром народной власти по связи и информации. В декабре 2014-го последовало более серьезное назначение — министром народной власти по иностранным делам. Делси Родригес стала первой в истории Венесуэлы женщиной, возглавившей внешнеполитическое ведомство. Когда она покидала свой пост в июне 2017 года, президент Мадуро отозвался о ее работе так: «Она заслуживает признания всей страны, потому что защищала суверенитет, мир и независимость Венесуэлы, как тигрица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография CLAP. Бесплатный набор продуктов для бедных Фото: Marco Bello / Reuters На полках магазина OK Mart можно увидеть американские товары Фото: @okmartvzla Следующая фотография 1 / 2 CLAP. Бесплатный набор продуктов для бедных Фото: Marco Bello / Reuters На полках магазина OK Mart можно увидеть американские товары Фото: @okmartvzla

Следующая ее должность — президент Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы (Asamblea Nacional Constituyente, ANC), созданной для разработки проекта новой конституции.

14 июня 2018 года президент Мадуро назначил Делси Родригес своим вице-президентом. Она также возглавила Боливарианскую службу национальной разведки (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), а с 2020 по 2024 год была министром народной власти по экономике и финансам.

5 января 2026 года она принесла присягу в качестве исполняющего обязанности президента.

Делси Родригес находится под санкциями США, Канады, Мексики, Колумбии, Швейцарии, Великобритании и ЕС. В связи с ее новой должностью возможно снятие санкций некоторыми странами или объединением стран.

Любовь всей жизни В январе 2026 года венесуэльский актер, певец и манекенщик Фернандо Энрике Каррильо Розелли заявил в интервью, что у него были романтические отношения с Делси Родригес, продлившиеся около трех лет. Каррильо назвал и. о. президента «очень умной женщиной» и «любовью всей жизни». Фернандо Каррильо

Фото: Medios y Media / Getty Images Фернандо Каррильо

Фото: Medios y Media / Getty Images

Друзья

Не существует достоверных свидетельств того, что и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес в браке сейчас, была замужем ранее или имеет детей. В западной и в оппозиционной венесуэльской прессе ее романтическим партнером называют бизнесмена ливанского происхождения Юссефа Абу Нассифа Смаили.

Венесуэльский расследовательский сайтArmando Info в 2021 году писал, что благодаря хорошим отношениям с Делси Родригес и ее братом Юссеф Абу Насиф и его старший брат Омар Абу Нассиф Сруджи в 2017–2018 годах заработали как минимум $413 млн на госконтрактах по поставке продуктов для комитетов по поставкам и производству (Comite Local de Abastecimiento y Produccion, CLAP), распределяющих базовые продукты питания среди беднейших жителей страны.

на госконтрактах по поставке продуктов для комитетов по поставкам и производству (Comite Local de Abastecimiento y Produccion, CLAP), распределяющих базовые продукты питания среди беднейших жителей страны. Еще как минимум €145 млн Юссеф и Омар заработали в 2019 году на импорте наборов для гемодиализа для Института социального обеспечения.

Юссеф и Омар заработали в 2019 году на импорте наборов для гемодиализа для Института социального обеспечения. Еще один член семьи Абу Нассиф — Набиль Абу Нассиф Суруги — отвечал за административные и финансовые вопросы в мэрии муниципалитета Либертадор, когда пост мэра занимал Хорхе Родригес.

После ухода из мэрии Набиль открыл продуктовый магазин импортных товаров OK Mart, а впоследствии еще несколько таких же магазинов.

Продуктами питания бизнес семьи Абу Нассиф не ограничивается. В их деловую империю входят компании в строительной отрасли, сфере туристических услуг, недвижимости, производстве упаковки, управлением платежными системами.

Учение Сатьи Саи Бабы популярно у венесуэльских лидеров

Фото: AP Учение Сатьи Саи Бабы популярно у венесуэльских лидеров

Фото: AP

Духовный отец

В 2015 году журналист Дэвид Плейсер (родился в Венесуэле, получил высшее образование в Испании и США) опубликовал книгу «Los Brujos de Chavez». В 2021-м вышел ее перевод на английский — «Chavez’s Black Magic». В 2019-м Плейсер опубликовал похожую книгу о преемнике Чавеса — «El dictador y sus demonios: La secta de Nicolas Maduro que secuestro a Venezuela».

В своих книгах Плейсер утверждает, что все президенты Венесуэлы, кроме Рафаэля Кальдеры (был у власти в 1969–1974 и в 1994–1999 годах), увлекались колдовством.

В книге 2019 года Плейсер писал, что Николас Мадуро является последователем индийского гуру Сатьи Саи Бабы, скончавшегося в 2011-м. В книге говорится, что в 2005 году, будучи президентом Национальной ассамблеи, Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес и несколькими племянниками отправился в Индию, чтобы встретиться с Саи Бабой. Во время этой поездки Мадуро дважды встречался с гуру. Одна встреча была публичной — с участием 30 венесуэльских последователей Саи Бабы, другая — с глазу на глаз. Плейсер утверждает, что ему удалось подтвердить только эту поездку, но были и другие.

Как заявил газете The New York Times представитель Центрального фонда Шри Сатья Саи, попросивший не называть его имени из-за отсутствия разрешения на общение со СМИ, Делси Родригес — «ученица Саи Бабы», она часто посещала ашрам гуру в Путтапарти, что в южноиндийском штате Андхра-Прадеш. На сайте фонда можно увидеть фотографии госпожи Родригес, сделанные в октябре 2024 года.