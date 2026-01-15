Суд начал рассмотрение жалобы на строительство дороги через «Лосиный остров»

В Мытищинском городском суде Московской области началось предварительное заседание по делу о незаконно построенной дороге через национальный парк «Лосиный остров». Истец требует аннулировать постановку на кадастровый учет участка, на котором построили дорогу. Об этом сообщили в Telegram-канале инициативной группы против застройки нацпарка.

Иск поступил в суд 17 декабря, ответчиком выступает подмосковное управление Росреестра. В иске говорится, что новую дорогу построили с нарушением ряда федеральных законов, включая закон «Об особо охраняемых природных территориях». Также строительство не выполнило поручение президента, так как дорога не решила транспортный вопрос Королева. Местные жители утверждают, что трасса не убрала проблему пробок, а «создала еще одну точку напряжения». В заявлении истца говорится, что строительство также нанесло ущерб экологии «Лосиного острова».

Дорогу через «Лосиный остров» начали строить в 2024 году. По проекту, она должна была стать дублером Пионерской улицы, на которой постоянно возникают пробки, и создать третий въезд в Королев. Против строительства выступили члены комиссии Общественной палаты (ОП) по экологии. Президент Владимир Путин по итогам пресс-конференции 2024 года поручил Правительству и ОП решить проблему с учетом мнения жителей. В конце 2025 года дорогу открыли для автомобилистов.

«Лосиный остров» считается крупнейшим национальным парком в Московском регионе. Согласно законодательству, на его территории запрещено большинство видов строительства. При этом разрешается менять границы заповедника, взамен присоединяя к ним равноценные новые.

Никита Черненко