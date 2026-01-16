Кто в гору, кто под гору

В 2025 году рынок новых легковых автомобилей в Татарстане сократился на 18%. Продажи упали у большинства ключевых брендов: лидер рынка Lada столкнулся со снижением на 19%, Haval — на 24%, а Chery и Geely — на 37% и 44% соответственно. Вместе с тем на фоне общего спада наблюдались и яркие исключения: бренд Solaris, появившийся в результате ребрендинга моделей Hyundai и Kia, нарастил продажи на 263%, а белорусско-китайский Belgee — на 71%. При этом средняя цена нового автомобиля в республике снизилась с 3,1 млн до 2,85 млн рублей. Основными причинами падения рынка аналитики называют высокие кредитные ставки, рост цен и инфляцию, однако эксперты оценивают ситуацию скорее как корректировку, прогнозируя постепенное восстановление в 2026 году на фоне возможного снижения ставок и новых госпрограмм поддержки спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году продажи легковых машин упали на 18%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году продажи легковых машин упали на 18%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Татарстане в 2025 году продажи легковых автомобилей снизились на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Автостата». Продажи практически всех ключевых марок показали отрицательную динамику.

Лидер рейтинга, Lada, несмотря на первое место по количеству проданных автомобилей, столкнулся со снижением продаж на 19%. В 2024 году в республике продали 25,3 тысячи отечественных авто, а в 2025 году – 20,5 тысяч. Второй по объемам продаж бренд, Haval, сократил реализацию на 24%, а третий, Chery, — на 37%. Также падение продемонстрировала марка Geely, чьи продажи обрушились на 44%.

Наиболее заметный подъем продемонстрировала марка Solaris, чьи продажи выросли на 263%, что позволило ей войти в пятерку лидеров рынка. Особенно выделяется модель Solaris HC, показавшая в регионе самый высокий темп роста — продажи увеличились на 2151%. Сама модель производится под Санкт-Петербургом на заводе компании AGR Automotive Group, который ранее принадлежал Hyundai.

Значительное увеличение продаж Solaris в республике связано с удачным ребрендингом популярных моделей Hyundai и Kia под новым брендом, отметил в беседе с «Ъ Волга-Урал» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Покупатели хорошо знают эти бренды и с интересом приняли новую марку автомобиля, что способствовало увеличению продаж. Кроме того, выросло количество дилерских центров Solaris в Приволжском федеральном округе, что обеспечило лучшую доступность автомобилей марки и увеличило продажи», – отметил Дмитрий Баранов.

Наряду с Solaris положительную динамику показал белорусско-китайский бренд Belgee, нарастивший продажи на 71%.

Среди частных моделей ситуация схожа с общей по брендам: продажи бестселлера Lada Granta снизились на 15%, Lada Vesta — на 36%, а кроссовер Haval Jolion потерял 29% объема. Среди наиболее популярных моделей положительную динамику показали Lada Largus VP, чьи продажи выросли почти на 96%, и Belgee X50 с ростом на 13,5%.

Наиболее значительные изменения коснулись именно доли отечественных марок в общем предложении. Если в начале года их масса составляла 6% на рынке Татарстана и 18% по ПФО, то к концу декабря она увеличилась до 35%. Основной причиной этого стало именно появление и активное расширение ассортимента новых российских производителей, таких как Tenet и Solaris, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Авто.ру».

Кроме того, отмечается рост доли гибридных автомобилей более чем в три раза. Их доля достигла почти 5%, что превышает общероссийский показатель в 3,6%. При этом средняя стоимость нового автомобиля в республике за год снизилась с 3,1 млн до 2,85 млн рублей. По данным «Автостата», Татарстан по итогам года также занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему продаж автомобилей. Доля республики составила 4,7% от общего объема продаж авто в стране.

Падение продаж новых автомобилей в Татарстане по итогам 2025 года соответствует общероссийской тенденции спада на автомобильном рынке, что в том числе обусловлено высокими кредитными ставками.

«В первую очередь это связано с высокими ставками банков, что сделало автокредиты и лизинг недоступными для большинства покупателей и привело к сокращению спроса на новые автомобили. Также на уменьшении продаж автомобилей сказались рост цен и инфляция, покупка, эксплуатация и обслуживание автомобилей стало дороже, что и сократило количество покупателей», – сообщил Дмитрий Баранов.

Несмотря на осторожность покупателей, по итогам 11 месяцев 2025 года Татарстан занял пятое место среди регионов РФ по объему выдач кредитов на покупку авто. По данным НБКИ, в Татарстане за январь-ноябрь выдали автокредитов на 68,2 млрд. рублей.

Эксперты отмечают, что в 2025 году снижение продаж новых автомобилей в республике скорее является корректировкой, чем полноценным кризисом, а в наступившем году можно ожидать и восстановление рынка.

«Если это был бы полноценный кризис автомобильного рынка, то можно было бы наблюдать существенное снижение объёмов производства, массовые банкротства дилеров, ухудшение качества обслуживания автомобилей, однако этого не произошло. В 2026 году можно ожидать постепенного восстановления автомобильного рынка республики при снижении ставок и новых государственных программах стимулирования спроса и поддержки продаж», – резюмирует Дмитрий Баранов.

Влас Северин