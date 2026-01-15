Прокуратура заинтересовалась проблемой приема в детский сад в Карабихе

Прокуратура Ярославского района организовала проверку по информации об отказе в зачислении детей в детский сад в деревне Карабиха. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

15 января в соцсетях местные жители сообщили, что в деревне закрывается единственный детсад, в зачислении детей родителям уже отказывают. Теперь эту информацию проверит прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы обеспечения доступности дошкольного образования, а также обоснованности отказа в оказании образовательных услуг»,— сообщили в прокуратуре, пообещав принять меры при наличии оснований.

Алла Чижова