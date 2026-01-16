Данным ищут управляющих

Дочерняя структура ГК «Ультиматек» купила 25% в разработчике платформы для управления бизнес-процессами «Алгоритм1». На рынке, который оценивается в 15–20 млрд руб., есть стабильный спрос на подобные решения, однако их разработка занимает годы и требует многомиллионных инвестиций. При этом доля зарубежных платформ остается значительной.

Производитель инженерного ПО «Экспанта» (дочерняя компания ГК «Ультиматек», поставщика и интегратора IT-решений и оборудования) купил 25% в компании—разработчике платформы для управления бизнес-процессами (CPM/EPM) «Алгоритм1», рассказал “Ъ” гендиректор «Ультиматек» Павел Растопшин. По словам гендиректора «Экспанты» Александра Смоленского, сделка дополнила продуктовый портфель компании, он «позволяет выстроить сквозной цифровой поток от производственного задания до итогового отчета для акционеров». У покупателя также есть «плавающий» опцион на покупку дополнительных 25% компании. «Стоимость этой доли будет зависеть от финансовых результатов "Алгоритм1": чем они выше, тем выше цена»,— добавил господин Растопшин, отказавшись раскрыть сумму сделки.

ООО «Ультиматек» зарегистрировано в 2017 году и принадлежит Павлу Растопшину (80%) и Джемали Авалишвили (20%). По данным СПАРК, выручка ООО за 2024 год — 1,2 млрд руб. (+29,7%), чистая прибыль сократилась за год на 37,3%, до 40,3 млн руб. ООО «Алгоритм1» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Ранее принадлежало в равных долях Андрею Воронкову, Вячеславу Зайцеву и Георгию Беляеву. Выручка за 2024 год сократилась на 40%, до 70,8 млн руб., чистая прибыль выросла на 11,6%, до 17 млн руб.

По доступным данным о выручке и прибыли «Алгоритм1» и учитывая типовые мультипликаторы на российском рынке корпоративного софта, справедливая оценка компании на момент сделки —150–200 млн руб., что подразумевает ориентировочную стоимость купленного «Экспантой» пакета в 25% около 40–50 млн руб., считает партнер инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тишин. Компания могла быть оценена в 200–350 млн руб., то есть 50–85 млн руб. за 25%, продолжает партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев. Собеседник “Ъ” на рынке оценивает сделку в сумму до 100 млн руб. с учетом «мультипликаторов на такие компании и технологическую продвинутость решения».

«На рынке EPM есть как стабильный и растущий спрос, так и предложение. Примерная оценка емкости этого рынка на текущий момент составляет 15–20 млрд руб. в год. При этом количество зрелых продуктов на рынке ограничено, их около восьми»,— говорит партнер технологической практики «ТеДо» Анастасия Кабаева.

С точки зрения рыночных перспектив очень сложно рассчитывать на быстрый рост спроса на новое отечественное решение, считает господин Тишин. Но если компания куплена именно для развития интеграторского бизнеса, то это понятный шаг. Результат будет зависеть от зрелости платформы и способности встроить ее в расширенный контур управления предприятием. Однако доля зарубежных решений на рынке остается значительной, поскольку многие крупные организации давно используют SAP BPC, IBM Planning Analytics и Oracle Hyperion Planning, добавляет старший менеджер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Виктор Саяпин: «Потенциал импортозамещения таких технологий будет сохраняться, пока отечественные разработчики не смогут обеспечить сопоставимый уровень функциональности и производительности».

Алексей Жабин