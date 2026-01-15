«Символ» дохода

«Донстрой» выходит на рынок доходного жилья: девелопер построит первый комплекс с квартирами для аренды в квартале «Символ» в московском районе Лефортово. Объект будет небольшим — всего около 16 тыс. кв. м, затраты на строительство могут составить 4–6 млрд руб. Доходные дома пользуются спросом со стороны инвесторов и арендаторов, однако справиться с управлением таким проектом могут лишь крупные застройщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Донстрой» получил разрешение на строительство одного из кварталов общей площадью 108 тыс. кв. м в жилом комплексе «Символ» в районе Лефортово на востоке Москвы, об этом “Ъ” рассказали источники на рынке недвижимости. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что застройка включает в себя доходный дом на 16,5 тыс. кв. м — это первый подобный проект «Донстроя». “Ъ” направил запрос в пресс-службу девелопера.

По оценке партнера Ricci Петра Виноградова, в возведение всей новой очереди квартала «Символ» «Донстрой» мог вложить около 23–25 млрд руб. Квартал «Символ», в котором будет располагаться новый проект застройщика, насчитывает около 1,52 млн кв. м жилой недвижимости и социальной инфраструктуры, также на территории комплекса расположен парк общей площадью 10 га.

Строительство доходного дома, по подсчетам партнера консалтинговой компании NF Group Марины Малахатько, могло обойтись застройщику в 4 млрд руб., по данным руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского — в 5–6 млрд руб.

«Донстрой» основан Максимом Блажко и Дмитрием Зеленовым, утратившим контроль над компанией в 2009 году из-за финансовых проблем и высокой задолженности перед ВТБ. Сейчас этот банк является финансовым партнером девелопера. Текущие владельцы «Донстроя» не раскрываются. По данным «Дом.РФ» на конец 2025 года, на стадии строительства у компании находится около 736 тыс. кв. м жилья.

Рынок доходных домов в РФ на текущий момент крайне мал. Сейчас такие проекты успешно реализует «Дом.РФ», чьи доходные дома в Москве практически полностью заполнены арендаторами, отмечает Петр Виноградов. Доходные дома генерируют стабильный денежный поток и привлекательны для крупных застройщиков как инструмент диверсификации, считает директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

Доходность таких объектов не превышает 7%, отмечает Марина Малахатько. Эксперт добавляет, что дополнительный доход может формироваться в случае перепродажи объекта или долей в нем. Однако, по словам Анны Мурмуридис, с развитием доходных домов могут справиться лишь крупные опытные застройщики.

По словам господина Шелковского, первый доходный дом «Донстроя» будет пользоваться спросом у инвесторов благодаря высокой степени готовности и хорошей транспортной доступности. Кроме того, в условиях роста цен на жилье и высоких ставок по рыночной ипотеке многие потребители вынуждены откладывать покупку квартиры, предпочитая аренду, говорит Анна Мурмуридис.

Решение «Донстроя» заняться реализацией такого проекта может быть связано с желанием в перспективе получить господдержку — в последнее время власти активно обсуждают возможность закрепления за доходными домами отдельного статуса недвижимости, считает Дмитрий Шелковский.

Несмотря на интерес к доходным домам, коммерческая недвижимость все еще остается более привлекательной для инвесторов за счет более высокой доходности, отмечает господин Шелковский. Впрочем, по словам Марины Малахатько, этот рынок подвержен частым колебаниям, поэтому многие инвесторы традиционно предпочитают приобретение жилой недвижимости в качестве более стабильного актива.

София Мешкова