Ветеранов СВО ждут в армии, полиции и школе

Почти 60% опрошенных россиян уверены, что приобретенный в ходе специальной военной операции (СВО) опыт поможет ее ветеранам на гражданке. Результаты соответствующего всероссийского исследования, проведенного в конце ноября 2025 года, аналитический центр ВЦИОМа опубликовал 15 января.

Добровольцы отправляются на СВО (ноябрь 2025 года)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Социологи также поинтересовались у респондентов, в каких именно областях гражданской жизни бывшие бойцы смогут реализовать себя наиболее успешно. Чаще всего опрошенные называли структуры, связанные с обороной и безопасностью (армия, полиция, военная промышленность и пр.), на втором месте оказались сферы образования и воспитания (см. график). То, что навыки ветеранов пригодятся им в государственном управлении и общественно-политической деятельности (включая депутатскую работу), предположили 12% опрошенных.

При этом появлению на работе коллеги-ветерана потенциально были бы рады 58% респондентов, нейтрально к появлению такого сотрудника в коллективе отнеслись бы 30%, отрицательно — лишь 4%. Лично поучаствовать в адаптационных проектах для ветеранов готовы 63% опрошенных. «В ветеранах СВО общество видит не просто "бывших военных", а носителей компетенций и морального капитала»,— пояснила в комментарии к опросу ведущий эксперт ВЦИОМа Мария Григорьева.

Политолог Дмитрий Еловский считает «очевидным успехом политической системы» тот факт, что большинство граждан не против видеть участника СВО у себя на работе: «То есть в большей степени удалось преодолеть страх перед ними». А вот для политических партий, которые пытаются инкорпорировать ветеранов в свои ряды в надежде получить дополнительные голоса на выборах, полученные социологами показатели — это скорее вызов, рассуждает эксперт: «Как показывает опрос, голосов (за таких кандидатов.— “Ъ”) может и не быть». В преддверии выборов в Госдуму, где каждый кандидат должен играть свою роль в успехе партии, это скорее риск, резюмирует политолог.

