Capital Group и Alias Group вышли из партнерства

Capital Group и Alias Group, в рамках сотрудничества которых был создан бренд Capital Alliance, приняли решение о прекращении партнерства, следует из сообщения компаний. Теперь девелопментом ранее совместного проекта во 2-м Вражском переулке в Москве будет заниматься Capital Group. Компания также возьмет на себя возведение второй очереди офисного комплекса на территории транспортно-пересадочного узла «Зорге».

Alias Group, в свою очередь, продолжит строительство бизнес-центра Avium в районе станции МЦК «Зорге» и жилого проекта на проспекте Вернадского в Москве.

Эти изменения, отмечают в пресс-службе Capital Group, позволят эффективно развивать девелоперские проекты в текущих рыночных условиях. При этом в Alias Group не исключают возможности нового сотрудничества в будущем.

София Мешкова