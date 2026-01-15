Раскоординация развития туризма

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области проиграло дело о взыскании субсидии с предпринимателя Сергея Плешкова из Свердловской области. В 2024 году бизнесмен получил 44 млн руб. из бюджета на создание глэмпинга в Каслинском районе. Истец требовал вернуть деньги, так как ответчик не успел вовремя ввести в эксплуатацию модульные средства размещения. Предприниматель настаивал на том, что это произошло из-за задержки финансирования. Суд подтвердил, что работа затянулась в результате действий главного управления развития туризма, допустившего более чем полугодовую просрочку перечисления субсидии.



Арбитражный суд Свердловской области отказал главному управлению координации развития туризма Челябинской области в удовлетворении иска о взыскании 44 млн руб. субсидии с индивидуального предпринимателя Сергея Плешкова. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление структуры правительства Челябинской области поступило в суд в апреле 2025 года. Главное управление развития туризма требовало от бизнесмена из Свердловской области вернуть в бюджет 44 млн руб., предоставленные в 2024 году на создание 44 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в рамках проекта по организации глэмпинга «Ямское парк» в селе Клеопино Каслинского района на берегу озера Большое Ямское.

Основанием для взыскания средств в полном объеме, по мнению истца, стало недостижение результатов предоставления субсидии. Так, предприниматель должен был ввести все объекты в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года. Но при осмотре места реализации инвестпроекта в середине января 2025 года сотрудники главного управления развития туризма региона обнаружили, что 44 модульные конструкции установлены, но не подключены к инженерным коммуникациям. 21 января ведомство направило предпринимателю требование о возврате полученных средств, а затем — иск в суд.

Сергей Плешков не согласился с претензиями управления. Ранее он сообщал «Ъ-Южный Урал», что не уложился в сроки сдачи объектов, в том числе из-за того, что правительство региона задержало финансирование. «Почти 70% средств я получил только через полгода, а сроки сдачи на полгода не продлили. Все деньги были потрачены на создание средств размещения, запланированных по соглашению о субсидии»,— комментировал ранее Сергей Плешков.

В результате суд встал на сторону предпринимателя. Согласно материалам дела, правительство Челябинской области признало Сергея Плешкова одним из победителей конкурсного отбора на субсидирование в 2023–2024 годах в ноябре 2023-го. В соответствии с порядком предоставления господдерж­ки власти должны были сразу же заключить с бизнесменом соглашения о финансировании на два года. Но договор о предоставлении средств на 2024 год был подписан только в мае того года, а субсидия перечислена в июне. Нарушение в действиях главного управления развития туризма региона подтвердила прокуратура Челябинской области.

«Прокуратурой выявлены нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности со стороны истца в связи с имевшим место фактом затягивания срока предоставления ИП в 2024 году субсидии. Истец допустил просрочку более шести месяцев»,— говорится в решении.

Кроме того, суд принял во внимание, что за время просрочки цены на строительные материалы и услуги в регионе увеличились на 20–30%, что повлекло дополнительные расходы предпринимателя на 10–11 млн руб.

«Учитывая отсутствие доказательств недобросовестного поведения ответчика при исполнении соглашения и нецелевого расходования предоставленных в качестве субсидии средств, принимая во внимание, что в сложившейся сложной экономической ситуации ответчик предпринял все необходимые меры для надлежащего исполнения условий соглашения, суд приходит к выводу о том, что взыскание с ответчика средств не будет отвечать целям предоставления субсидии, а следовательно, задачам государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ. Основания для применения такой санкции, как возврат субсидии, и удовлетворения заявленных требований отсутствуют»,— говорится в решении суда.

Намерено ли главное управление координации развития туризма в Челябинской области обжаловать решение, выяснить не удалось: ведомство не ответило на запрос «Ъ-Южный Ура»“ на момент подготовки материала.

Проект создания глэмпинга «Ямское парк» на берегу озера Большое Ямское в 2024 году анонсировали власти Каслинского района. Всего здесь планировалось разместить 64 модульных объекта. По данным Сергея Плешкова, финансирование на 20 номеров в размере 20 млн руб. он получил вовремя и сдал их в установленный срок.

Сейчас Арбитражный суд Челябинской области рассматривает еще два иска главного управления координации развития туризма о взыскании субсидий на создание модульных отелей с ООО «Озеро Тургояк» и ООО «Первая инвестиционная компания». Суммы требований составляют 64,5 млн и 19,9 млн руб. соответственно.

По мнению экспертов, даже если истец решит обжаловать решение первой инстанции, то существенных перспектив на успех нет. «Действительно, по общему правилу нарушение сроков является достаточным основанием для требований о возвращении в бюджет субсидий. В конкретном случае ключевым мотивом отказа является нарушение истцом установленного Бюджетным кодексом и самим соглашением порядка возврата субсидии. И это, уже не говоря о том, что истец формально отнесся к доказыванию вины получателя. В то же время ответчик представил в суде доказательства того, что часть задержек вызвана самим ГУКРТ, поэтому применено правило о распределении рисков: нельзя взыскивать субсидию, если нарушение возникло по вине грантодателя. Доказать обратное истцу будет сложно, поскольку исполнение цели субсидии со стороны ответчика подтверждено актами приемки объектов, фототаблицами и заключением Минтуризма. Вероятность того, что в случае обжалования решение не устоит, крайне низкая»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Юлия Гарипова