Госкомиссия по радиочастотам утвердила участки автодорог без покрытия LTE

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила список из 821 участка автодорог, которые не будут покрыты LTE, следует из приложения к протоколу заседания комиссии, с которым ознакомился “Ъ”. Само заседание состоялось 25 декабря.

По подсчетам “Ъ”, протяженность таких участков составит около 4 тыс. км, а решение Госкомиссии касается отрезков автодорог в 33 регионах РФ по всей стране. Кроме того, ГКРЧ утвердила список из 107 участков федеральных трасс в 12 регионах протяженностью более 500 км, от покрытия которых LTE операторов связи освободили временно.

В Минцифры “Ъ” сказали, что операторы связи обязаны в 2026 году подключить LTE на 80% федеральных трасс, а до 2031 года — 99,9%. Операторы связи, говорят в министерстве, уже обеспечили покрытием более 70% общей протяженности федеральных автодорог.

«Но в тех местах, где нет энергетической инфраструктуры, обеспечить работу базовых станций невозможно. Поэтому нужен индивидуальный подход и содействие региональных властей в решении этой проблемы»,— сообщили “Ъ” в Минцифры, добавив, что перечень участков автодорог «продолжает пополняться по мере согласования губернаторами».

Ранее “Ъ” писал, что сроки покрытия федеральных трасс LTE неоднократно сдвигались. В 2012 году «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» (позднее передал дочерней Tele2) получили частоты для сотовой связи стандарта LTE. Затем у операторов связи появилось обязательство покрыть все федеральные трассы и все населенные пункты с числом жителей от 1 тыс. человек LTE к 2021 году.

В 2021 году сроки по покрытию поселений сдвинули на конец 2024 года, а также добавили обязательство по покрытию федеральных трасс — до 2031 года. При этом все федеральные автодороги в РФ до сих пор не покрыты связью даже предыдущих поколений на 100%.

Алексей Жабин

