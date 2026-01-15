Верховный суд признал госизменой сам сбор сведений в ущерб безопасности страны

Верховный суд России оставил без изменений приговор жителю Пензенской области, приговоренному к 14 годам строгого режима за госизмену. Последняя инстанция подтвердила, что сбор сведений, которые могут использоваться в ущерб безопасности страны, является оконченным составом преступления, а не покушением. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Max.

В сообщении говорится, что россиянин Игорь Нуждов был приговорен за сбор сведений о ВС РФ, чтобы потом передать их иностранному государству. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на госизмену.

Однако апелляционный суд изменил приговор и вменил фигуранту госизмену. Осужденный направил жалобу в Верховный суд, но инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.

Никита Черненко