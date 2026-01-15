Прокуратура провела проверку из-за проблем с отоплением под Ярославлем
Прокуратура Ярославского района внесла руководству теплоснабжающей организации представление из-за ненадлежащего теплоснабжения жителей поселка Григорьевское. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Ярославской области
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в январе из-за неисправности оборудования была снижена мощность работы котельной ГП ЯО «Яроблводоканал». Это обстоятельство повлекло понижение температуры в жилых домах и образовательных организациях.
После вмешательства прокуратуры в поселке запустили модульную котельную, которая позволила восстановить температурный режим в домах. Окончательное устранение нарушений поставлено на контроль, добавили в ведомстве.