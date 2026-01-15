Минфин РФ в январе увеличит продажу валюты и золота почти до 13 млрд рублей в день

Минфин России с 16 января по 5 февраля 2026 года намерен продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 192,1 млрд руб. Ежедневный объем операций составит эквивалент 12,8 млрд руб. в день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года Министерство финансов России планировало продавать иностранную валюту и золото по 5,6 млрд руб. в день. Общая сумма в рамках бюджетного правила оценивалась в 123,4 млрд руб.

С учетом обновления на сайте Минфина с 16 января по 5 февраля 2026 года Центральный банк России, осуществляющий покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировок анонсированных Минфином объемов операций в рамках бюджетного правила, будет продавать валюту объемом 17,42 млрд руб. в день.