В Арамили в течение 7 лет планируют застроить жильем 8,3 га земли в рамках КРТ

В Арамильском городском округе (Свердловская область) запускают проект комплексной застройки левобережья, который займет семь лет. Первые торги по выбору застройщика планируют провести в феврале 2026 года, сообщила глава округа Марина Мишарина в социальных сетях.

Территория под застройку расположена на участке улицы Рабочая, где ранее находились двухэтажные аварийные дома. Жильцы были расселены, здания снесены в 2025 году. После этого власти подготовили территорию площадью 8,3 га.

На участке планируется возведение среднеэтажных жилых домов. Общая площадь жилья составит 76,6 тыс. кв. м. «Поскольку рядом находится аэропорт, Росавиацией введено ограничение высотности — до восьми этажей»,— написала госпожа Мишарина. Проект предусматривает развитие жилой инфраструктуры в районе, запланировано детское дошкольное учреждение на 100 мест.

В рамках генерального плана Екатеринбурга также запланировано строительство объездной дороги по границе Арамили. Трасса пройдет с въездом в районе рынка «Сельскопривоз» и выездом в районе «Солида». Это должно снизить транспортную нагрузку. По словам Марины Мишариной, в прошлом году документацию по проекту левобережья местная администрация предоставила в региональный минстрой.

