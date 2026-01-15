«В мире идет большая игра без правил»

Чем скорее, тем лучше. Владимир Путин подтвердил приверженность мирному решению кризиса вокруг Украины с учетом российских интересов. При этом президент отметил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей военным путем, пока украинское руководство не изменит подходы к урегулированию. Ранее Дональд Трамп фактически обвинил Владимира Зеленского в затягивании мирного процесса, тогда как Путин не против заключения сделки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многое решится на предстоящем форуме в Давосе.

Дональд Трамп верен себе: 47-й президент Соединенных Штатов в очередном интервью в очередной раз сменил вектор своих высказываний по двум самым важным направлениям. Назовем это так. В тот момент, когда весь мир, затаив дыхание, ждал удара по Ирану, Трамп вдруг заявил, что режим аятолл прекратил убивать мирных демонстрантов и остановил казни. По его словам, информация нуждается в проверке, но, как бы то ни было, удар не состоялся. По крайней мере, пока. При том, что вроде как на Ближний Восток идут две авианосные группы.

Второй тезис — глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в том, что именно он препятствует мирной сделке, тогда как Владимир Путин за то, чтобы ее заключить. Относительно предполагаемого соглашения США и Украины в Давосе американский лидер не сказал ни да ни нет. Так же, как насчет встречи с Зеленским. Ранее он критиковал именно российского президента, говорил, что разочарован. Еще необходимо отметить, что Трамп заявил, что ничего не слышал о предполагаемом визите в Москву своих посланников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ранее Bloomberg сообщал, что они собираются в РФ, правда, не совсем понятно когда.

Тем временем вышла с каникул пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Трамп абсолютно прав в отношении Зеленского — это он тормозит мирный процесс. Что касается высоких американских гостей, они смогут приехать в Россию, как только будут согласованы даты. Но в целом переговоры с Вашингтоном продолжаются. Сложно расшифровать, что на самом деле имел в виду Дональд Трамп. СМИ сообщают, что страны Персидского залива убедили его не бомбить Иран, дать последнему шанс. Что касается Украины, очень похоже, что и здесь ситуация аналогичная: глава Белого дома получил очередной сигнал и сменил риторику.

В любом случае гадать нет смысла. В российском понимании Трамп снова «наш», и это повод для радости. Можно посчитать, что на фоне раздоров с Европой, в частности по Гренландии, американский руководитель решил таким образом ответить негативно, дал понять, что может отвернуться от союзников. Тем более что они сами намереваются искать контактов с Кремлем и пытаются учредить институт специального посланника, даже разбирают различные кандидатуры. В общем и целом в мире идет большая игра без правил. Правила рассыпались. Поэтому каждый участник данного турнира рискует проиграть, и Дональд Трамп здесь отнюдь не исключение.

Дмитрий Дризе