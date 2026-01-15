С последствиями циклона «Френсис» разобрались более восьми районов Петербурга

Более восьми районов Петербурга близки к завершению работ по уборке снега, назначенных после январских снегопадов, сообщает пресс-служба ГАТИ. Задачи по очистке дворов и территорий у метро были поставлены районным администрациям и транспортному комитету 7 января через специальную систему мониторинга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После циклона «Фрэнсис», добавившего к уже имеющемуся снежному покрову около 12 см, первоочередными стали расчистка подходов к подъездам, социальным объектам и контейнерным площадкам. На сегодняшний день ряд районов, включая Курортный, Центральный и Кировский, отчитались о практически стопроцентном выполнении поставленных задач.

Городская административно-техническая инспекция ожидает данные по оставшимся кварталам от всех районов до конца дня 15 января. В дальнейшем специалисты проведут выборочную проверку отчетов, при обнаружении недочетов будут приняты профилактические меры.

Андрей Маркелов