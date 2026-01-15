Суд оштрафовал астраханку за нацистский лозунг на концерте

В Астрахани суд признал местную жительницу виновной в нарушении законодательства о противодействии экстремизму. 13 января этого года женщина выкрикнула на концерте, проходившем на ул. Савушкина, нацистский лозунг, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханку оштрафовали на 1500 руб. за выкрикивание нацистского лозунга

Фото: Ленинский районный суд г. Астрахани Астраханку оштрафовали на 1500 руб. за выкрикивание нацистского лозунга

Фото: Ленинский районный суд г. Астрахани

Слова, которые произнесла астраханка, оказались включенными Министерством юстиции России в перечень нацистской символики. Действия астраханки признаны нарушением ст. 13 ФЗ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Фигурантке вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики).

На заседании суда женщина в содеянном раскаялась. Суд назначил ей штраф в размере 1500 руб. Постановление в законную силу не вступило.

Марина Окорокова