В Черноземье 17 января ожидается морозная и солнечная погода, до –20°C

В субботу, 17 января, жителей Черноземья ожидает морозная и солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –12°C до –20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –12°C до –14°C. Ветер северо-восточный, до 9 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –12°C до –16°C, а порывы ветра не превысят 7 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –16°C, днем поднимется до –13°C, а ночью вернется к показателю –16°C. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура составит –19°C, днем будет –15°C, вечером опустится до –17°C, а ночью — до –20°C. Северо-восточный ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле утром будет –18°C, днем температура поднимется до –15°C, вечером опустится до –17°C, а ночью — до –19°C. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит –17°C, днем поднимется до –13°C, вечером опять будет –17°C, а ночью опустится до –20°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова