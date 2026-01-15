В Перми подрядчик приступил демонтажу путепровода на перекрытом шоссе Космонавтов

Рабочие начали разборку путепровода на шоссе Космонавтов в Перми. Об этом сообщает telegram-канал министерства транспорта Пермского края. Сейчас разбирается дорожное покрытие, демонтируются тротуары, ограждение и освещение, а также балки пролётного строения.

Фото: минтранс Пермского края

В конце января начнутся работы по переустройству инженерных коммуникаций под сооружением и устройству свай под фундаменты подпорных стен со стороны Центрального рынка. Также продолжаются работы по устройству новых опор. Высота путепровода составляет 2,2 м, ее планируется увеличить до 5,5 м. Кроме того, вместо девяти старых опор построят шесть новых и увеличат ширину путепровода с четырёх до шести полос (по три в каждую сторону).

Работы усложняет движение поездов под путепроводом, они ведутся по разрешению РЖД в промежутки между прохождением составов, и по плану демонтаж завершится в марте 2026 года. На сегодняшний день техническая готовность путепровода составляет 10%. Все работы планируется завершить к ноябрю 2027 года.