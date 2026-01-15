Ульяновская область в лидерах по потреблению минералки в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне скупили на 57% больше минералки, чем в прошлом году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

По данным аналитиков «Честного знака», в новогодние каникулы жители России приобрели рекордное количество минеральной воды: с 1 по 12 января 2026 года было продано на 57,52% больше единиц товара, чем за январские праздники 2025 года.

Рост зафиксирован и в количестве литров скупленной минералки (+61,86%), и в выручке магазинов за нее (+72,63%).

По данным «Честного знака», больше всего минеральной воды за новогодние выходные приобрели в Калининградской области (966,7 литра на 1 тыс. человек, +64,11% к 1-8 января прошлого года).

В топ-5 субъектов по этому показателю вошли также Ульяновская область (880,9 л, +67,39%), Владимирская область (821,5 л, +111,55%), Удмуртская Республика (786,8 л, +52,99%) и Москва (748,9 л, +88,3%).

Андрей Васильев, Ульяновск