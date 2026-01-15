Мэрия Нижнего Новгорода планирует собирать сведения о малом бизнесе

Мэрия Нижнего Новгорода подготовила проект постановления, которым планирует утвердить форму сбора показателей о субъектах малого бизнеса и микропредприятий. Сейчас у властей нет комплексной информации об этом сегменте предпринимательства, следует из опубликованного проекта документа.

В нем отмечается, что федеральная статистика не содержит необходимых сведений в разрезе муниципалитетов, а сплошные статистические наблюдения проводятся раз в пятилетку. Однако мэрии эта информация требуется ежегодно, чтобы верстать программы поддержки и прогнозы социально-экономического развития города.

Опросную форму об основных показателях деятельности малых предприятий Нижнего Новгорода направят предпринимателям. За это будут отвечать заместители глав городских районов.

Владимир Зубарев