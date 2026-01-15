Казанский авангард, Лебединое озеро и «Времена года» Вивальди

Выставки

Постановки

Концерты

Выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Гравюры

25 января в Национальной художественной галерее закрывается выставка «Гравюра в Казанском художественном училище: вчера и сегодня», приуроченная к 130-летию учебного заведения. Технология, зародившаяся в Европе на рубеже XIV – XV веков, представлена работами, созданными в стенах училища за последние тринадцать лет. Организаторы уверяют, что экспонаты иллюстрируют многообразие искусства гравюры: от линогравюры до уникальных творческих техник. Следует обратить внимание, что посетителям от 14 лет требуется предъявить паспорт на кассе, а лицам младше 14 лет — находиться в сопровождении взрослого.

Этнография Дагестана

В Казани до 1 марта в Национальном музее Татарстана также проходит выставка «Мой Дагестан», представляющая собой собрание музея имени государственного деятеля, революционера Алибека Тахо-Годи. Экспозиция демонстрирует аутентичный быт, оружие, архивные фотографии и золотошвейное искусство народов Дагестана. В числе ключевых экспонатов — ритуальная кайтагская вышивка, унцукульская насечка по дереву, работы золотошвейных мастерских Кумуха и Чоха, а также фотохроника 1865 года с видами горных селений региона. Дополняют показ элементы архитектурного декора, костюмные комплексы, образцы оружия и живопись дагестанских художников.

Казанский авангард

В Казанской галерее БИЗОN выставка «Опередившие время» — совместный проект с московской галереей pop/off/art. Экспозиция представляет ведущих художников неофициального искусства 1950–1980-х из Москвы, Ленинграда и Казани. Отдельное внимание уделено российскому и казанскому авангарду второй волны, биографии представителей которой сложились в непростых исторических обстоятельствах. Виктор Сынков вырос в детском доме и принципиально не вступал в официальный Союз художников, отец художника Эрика Булатова погиб на фронте в 1944 году, когда тому было 10 лет, а Геннадий Архиреев родился в тюрьме на острове Свияжск и воспитывался в детдоме для детей заключенных до четырех лет. Проект сопровождается образовательной программой: кураторские экскурсии, лекции о нонконформизме и встречи о коллекционировании.

Вверх

Постановки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Салон красоты

20 января в КСК «Уникс» в Казани состоится премьера московского спектакля «Салон красоты, или о чём говорят женщины». Это комедийная постановка, действие которой разворачивается в салоне красоты. Зрители станут свидетелями того, как героини пытаются решить семейные вопросы, делятся секретами и обсуждают личные проблемы. В спектакле заняты такие актеры, как Наталья Бочкарёва, известная по роли Дарьи Букиной из сериала «Счастливы вместе», а также Эвелина Бледанс, Карина Мишулина, Дмитрий Орлов и другие.

«Последний день Цветаевой»

20 января в театре им. Василия Качалова состоится моноспектакль народной артистки России и Татарстана Светланы Романовой «Последний день» по произведениям Марины Цветаевой. Спектакль построен как поэтическая исповедь. Отправной точкой служит день гибели поэтессы в Елабуге в августе 1941 года. Через ее цитаты из стихов, писем и дневников перед зрителем пройдут главные события жизни Цветаевой: детство, эмиграция, возвращение и финал ее жизненной и творческой истории.

Чайковский

24 января в филармонии им. Г. Тукая в Казани выступит московский театр «Русский Московский балет» — одна из столичных трупп, традиционно гастролирующая по регионам России. Любителям балета представят самые известные произведения композитора Петра Чайковского, в 14:00 — «Щелкунчик», а в 18:00 — «Лебединое озеро». Художественный руководитель постановок — артист балета Михаил Михайлов.

Вверх

Концерты

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Классика

25 января в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева в Казани состоится концерт «Барокко при свечах. Le Quattro Stagioni». Программа посвящена музыкальным интерпретациям природных сезонов. Центральным произведением станет цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Это широко известное произведение представляет собой цикл из четырех скрипичных концертов, каждый из которых посвящен весне, лету, осени и зиме, написанных в форме программной музыки. Каждая часть которого тоже разделена на трое: быстрая-медленная-быстрая и сопровождается сонетом, раскрывающим образы природы, такие как пение птиц, раскаты грома и зимние холода.Также прозвучат фрагменты одноименной оратории Йозефа Гайдна и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

Влас Северин